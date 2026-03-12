El reconocido actor colombiano Lucho Velasco, cuya trayectoria ha dejado huella en la televisión nacional, sorprendió recientemente a la audiencia al revelar los motivos detrás del inesperado final de su personaje en la exitosa producción ‘Ana de nadie’. En una entrevista de carácter personal, Velasco afirmó que la muerte de Benjamín Lemus no estaba contemplada en el libreto original, sino que fue una decisión administrativa tras un desacuerdo con la productora.

Un giro inesperado en la trama de Benjamín

La muerte de Benjamín en Ana de nadie se convirtió en uno de los momentos más comentados por los televidentes colombianos en 2023. Aunque la serie es una adaptación de la icónica Señora Isabel, el destino del personaje de Velasco difirió radicalmente de la versión original.

“Te voy a dar una primicia que yo sé que me van a vetar más de lo que estoy vetado... Yo hice un reclamo a la productora y mataron mi personaje”, declaró el actor durante la entrevista.

Según el relato de Velasco, el reclamo era sobre “cosas muy sencillas”, pero la respuesta de la producción fue fulminante, según dijo. A pesar del sabor agridulce que pudo dejar su salida, el actor sostuvo una postura pragmática: considera que la muerte del personaje le otorgó un nivel de recordación superior y cerró su ciclo en el proyecto “por todo lo alto”.

¿Habrá segunda temporada de ‘Ana de nadie’?

Ante los rumores de una posible secuela, Velasco fue cauto, pero directo. Aseguró que, aunque existe el deseo por parte de los libretistas de continuar con la historia, la complejidad de las negociaciones con los actores ha dificultado la materialización de una segunda entrega. Por ahora, el regreso de la producción parece estar en un punto muerto por la logística.

‘Diablo’: La nueva apuesta de acción en Prime Video

Lejos de los sets de las telenovelas, Lucho Velasco atraviesa un momento de expansión profesional en el séptimo arte. El actor forma parte del elenco de ‘Diablo’, un thriller de acción dirigido por el chileno Ernesto Díaz y producido por la empresa colombiana Ágora Films.

La cinta, que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Prime Video, cuenta con la participación de figuras internacionales de la talla de Scott Adkins y Marko Zaror. Velasco destacó que esta producción fue posible gracias a los incentivos de la Ley de Cine en Colombia, resaltando el potencial del país como hub de producción cinematográfica global.

“Entrar a un género completamente nuevo para mí, como lo es la acción, y ver a estos monstruos como Scott Adkins peleando, fue fantástico”, señaló el actor, quien en este proyecto se desprende de su rol habitual como productor para enfocarse exclusivamente en la interpretación.

Rumbo al cine europeo

El futuro de Velasco parece estar cada vez más lejos de Colombia y más cerca del viejo continente. Durante la charla, reveló que el pasado mes de mayo estrenó una película en Italia, interpretando a un personaje 100% italiano, idioma que domina y que le está abriendo puertas en dicha industria.

El actor confesó sus intenciones de radicarse permanentemente en Europa para consolidar su carrera en el cine italiano, aunque aclaró que no ha abandonado su faceta como productor, la cual mantiene activa al “100 %”. Esta transición marca una nueva etapa para un artista que, tras décadas de éxito en la pantalla chica local, busca conquistar mercados internacionales con propuestas de género y cine de autor.