La novia de Tebi Bernal arremete contra Alexa Torres tras coqueteos entre ambos participantes: “Es una ridiculez”

La convivencia en La Casa de los Famosos Colombia cada vez es más intensa; esta vez, el conflicto se trasladó a las redes sociales de los familiares de los participantes. Tras la difusión de imágenes que muestran una cercanía inusual entre la creadora de contenido Alexa Torres y el deportista Tebi Bernal, sus respectivas parejas sentimentales fuera del reality rompieron el silencio con declaraciones que están entre la defensa y la crítica al juego estratégico.

El detonante: las imágenes de la discordia

Durante la más reciente gala del programa, la producción presentó una serie de clips donde se observa a Torres y Bernal compartiendo momentos privados, tomados de la mano y alejados del resto del grupo. Estos fragmentos alimentaron la narrativa de un posible romance, lo que generó una reacción inmediata en las redes sociales.

Alexa Torres, por su parte, manifestó dentro de la casa su incomodidad con el rumbo que ha tomado su relación con Bernal, señalando que el “juego” que ambos mantenían podría estar cruzando límites que no la hacen sentir a gusto.

Alejandra Salguero: entre la incredulidad y el apoyo a Tebi

La actual pareja de Tebi Bernal, Alejandra Salguero, utilizó sus historias de Instagram para abordar la situación de manera directa. En un primer momento, Salguero calificó los rumores y la actitud de Alexa como una “ridiculez”, sugiriendo que la situación podría ser una estrategia de la participante.

“Estoy impactada de la ridiculez que estoy viendo. No quiero que se aproveche del apoyo que tiene y todo el show que está armando… Uno tiene control de sus emociones y eso es madurez”, expresó Salguero a sus seguidores.

No obstante, en una segunda intervención con un tono más conciliador, Salguero reafirmó su compromiso con Bernal, atribuyendo los comportamientos al aislamiento propio del formato. “Siento que de una u otra manera el encierro realmente nos logra confundir un poco. Apoyo a Esteban y lo haré hasta el final, como siempre se lo prometí, pase lo que pase”, concluyó, haciendo un llamado a sus fans para que no retiren el apoyo a Tebi.

Jhorman Toloza lanza duras críticas contra Bernal

En la otra acera, la reacción de Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torres, fue notablemente más confrontativa. Toloza no solo rechazó la posibilidad de un vínculo sentimental, sino que acusó a Tebi Bernal de actuar por conveniencia numérica tras ver el alto porcentaje de votación que Alexa obtuvo en placas anteriores.

Toloza recordó fricciones pasadas de Bernal con otras participantes como ‘Beba’ o Mariana Zapata para cuestionar la integridad del jugador. Según su visión, el acercamiento es una táctica para ganar relevancia en el programa a costa de la imagen de Torres.

“Esta vaina lo que está haciendo es darle números a un mancito que no ha hecho nada en todo el programa (...) lo que ustedes están haciendo es tirarle el juego a Alexa”, sentenció Toloza en sus redes, advirtiendo sobre las consecuencias de la percepción pública que se está gestando.

Esta no es la primera vez que se implica una relación sentimental en el reality; el formato de La Casa de los Famosos, al mantener a las figuras públicas bajo vigilancia 24/7, suele exacerbar gestos de afecto o amistad que, en el exterior, son interpretados bajo el lente de la estrategia de competencia. Mientras Alexa intenta redefinir su espacio dentro del juego, la presión externa de sus allegados añade una capa de complejidad que podría influir en las votaciones del público en las próximas semanas.