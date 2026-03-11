Gente

“Yo estuve varios meses furiosa, no le hablaba”: madre de Juan Daniel Oviedo revela por qué se molestó con él en campaña

Miriam Arango, madre del economista, reveló detalles sobre el sacrificio económico y personal del excandidato para financiar su reciente campaña política.

Valentina Rueda Rodríguez

11 de marzo de 2026, 9:59 p. m.
La madre de Juan Daniel Oviedo revela el sacrificio económico detrás de su campaña política. Foto: x

Tras la reciente jornada electoral del 8 de marzo de 2026, en la que el economista y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, obtuvo una votación destacada de 1.255.510 sufragios en la Gran Consulta por Colombia, su figura ha cobrado un nuevo protagonismo. Más allá de sus cifras y su desempeño como actor determinante en el tablero político, la historia detrás de su incursión electoral ha generado interés, especialmente por las declaraciones de su madre, Miriam Arango, sobre los costos personales que implicó este proyecto.

En una reciente entrevista con Mañanas Blu, Arango se refirió a los momentos de tensión que vivió la familia debido a la decisión de Oviedo de financiar su aspiración política con su propio patrimonio, lo que incluyó la hipoteca de su vivienda.

Un desacuerdo familiar por convicciones políticas

La madre del excandidato explicó que la determinación de Oviedo de invertir sus ahorros personales y comprometer sus bienes generó una profunda molestia en ella, llegando a distanciar la comunicación entre ambos durante varios meses.

“¿Cómo Miriam Arango no va a estar furiosa si sé que lo que él tiene lo ha conseguido con mucho trabajo, esfuerzo, ahorrando, y llega ahora, todo hipotecado? ¿Para qué? Para la campaña”, “En nuestras venas no corre sangre política, yo sí estuve varios meses furiosa, no le hablaba”, manifestó Arango durante la conversación radial, enfatizando que en su núcleo familiar no existe una tradición política.

A pesar de los desacuerdos iniciales, la madre de Oviedo aclaró que su apoyo es absoluto en la actualidad. “Yo lo seguiré apoyando hasta que Dios lo permita, porque es lo único que yo le puedo brindar… el apoyo y seguirlo”, agregó, subrayando que su respaldo es netamente emocional ante la falta de recursos económicos para inyectar a la causa política de su hijo.

Entre el servicio al país y los prejuicios sociales

La entrevista también permitió conocer detalles sobre la formación y la ética de trabajo del exdirector del DANE. Miriam Arango recordó que fue ella quien instó a su hijo a regresar a Colombia tras culminar sus estudios de doctorado en el exterior, bajo la premisa de aplicar sus conocimientos en el país: “Usted está en esa posición allá con sus doctorados y todo por Colombia. Venga, ponga su conocimiento acá”.

Asimismo, Arango se refirió a los desafíos que ha enfrentado la familia ante el escrutinio público, incluyendo comentarios discriminatorios hacia la orientación sexual de Oviedo. Al respecto, la madre del político fue enfática: “Somos muy crueles los seres humanos, muy crueles”, lamentó, al tiempo que reafirmó que la vida personal de su hijo no altera su relación ni su orgullo maternal.

El futuro político tras la Gran Consulta

El desempeño de Juan Daniel Oviedo en la consulta, superando a figuras con largas trayectorias políticas y maquinarias tradicionales, lo sitúa en una posición expectante. Mientras los analistas discuten si su futuro inmediato está en una fórmula vicepresidencial junto a la senadora Paloma Valencia o si sus esfuerzos se enfocarán en la Alcaldía de Bogotá, su capital político parece regularse.