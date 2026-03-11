Margarita Rosa de Francisco vuelve al cine con una ambiciosa producción de Netflix

Netflix confirmó que ha concluido la etapa de rodaje de En el valle de las sombras, una producción internacional que reúne a un destacado elenco latinoamericano y que marca el regreso a la actuación cinematográfica de la actriz Margarita Rosa de Francisco. La cinta, rodada en diversas locaciones de Colombia, propone una reinterpretación contemporánea del clásico literario de H. G. Wells.

Un elenco de impacto internacional

La plataforma de streaming dio a conocer que la producción cuenta con el liderazgo actoral del mexicano Gael García Bernal, junto a la actriz colombiana Natalia Reyes. A este reparto se suma Margarita Rosa de Francisco, cuya participación ha generado expectativa, al significar su retorno a un largometraje tras un periodo dedicado a otros proyectos profesionales y personales.

El elenco se completa con figuras de trayectoria en la industria nacional como Diego Vásquez y Claudio Cataño, consolidando una apuesta por el talento regional en una producción con alcance global.

La trama: una mirada a la percepción y la diferencia

El largometraje está basado en el cuento The Country of the Blind (El país de los ciegos), escrito por el autor británico H.G. Wells y publicado inicialmente en abril de 1904. La historia original, un referente de la ciencia ficción y la literatura de aventuras, explora las tensiones entre la percepción individual y las normas impuestas por una comunidad.

Según la sinopsis compartida por Netflix, la película sigue a Álvar Toledano, un montañista que, tras un accidente, queda atrapado en un valle aislado. Los habitantes de este lugar han vivido ciegos por generaciones. La trama se intensifica cuando el protagonista descubre que, para esta comunidad, su capacidad de ver no es una ventaja, sino una perturbación. En medio de su proceso de adaptación, Álvar entabla un vínculo cercano con Medina, la mujer encargada de su cuidado, enfrentándose al dilema ético de renunciar a su identidad o asumir las consecuencias de su mirada.

Rodaje en locaciones colombianas

La producción de En el valle de las sombras ha aprovechado la diversidad geográfica de Colombia para dar vida al entorno aislado del relato de Wells. El equipo de filmación trabajó en locaciones como Santa Sofía, Suesca, el desierto de la Tatacoa y el municipio de Choachí. Estos escenarios naturales fueron seleccionados por su capacidad de aportar una estética visual única, necesaria para recrear el valle descrito en la obra literaria.

Detrás de cámaras

La dirección del proyecto estuvo a cargo de Sebastián Cordero, reconocido cineasta por su capacidad para manejar atmósferas de tensión. El guion fue desarrollado por María Camila Arias en colaboración con el propio Cordero. La visión del equipo creativo se ha centrado en adaptar la esencia del texto de 1904 a un contexto cinematográfico contemporáneo, manteniendo la relevancia de los temas que Wells exploró hace más de un siglo: la adaptación social, el prejuicio y la naturaleza de la diferencia.

Aunque Netflix ha confirmado el fin del rodaje, aún no se han precisado las fechas exactas para su estreno. No obstante, se ha informado que la estrategia de distribución contempla un recorrido inicial por salas de cine antes de su llegada definitiva a la plataforma de streaming.