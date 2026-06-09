‘Scary Movie 6’ llega a los cines tras varios años desde la última entrega; creadores luchan contra cultura de la cancelación

Scary Movie promete cruzar todas las líneas con su de humor satírico y osado, que sus creadores ven como un antídoto para la temida cultura de la cancelación. La sexta entrega de la franquicia de humor que parodia los éxitos del terror, debuta en los cines estadounidenses de la mano de los hermanos Wayans.

La joya de HBO Max con 3 temporadas que ya lidera el ranking en 55 países; ideal para maratonear este fin de semana

Juntos celebraron el miércoles en la alfombra roja en Los Ángeles el regreso de la saga que cumplió 26 años, y dijeron que Scary Movie, conocida por su humor crudo y políticamente incorrecto, llega en un buen momento.

“Creo que es importante ahora mismo culturalmente, para que podamos manejar la cultura de la cancelación de otra manera”, dijo a la AFP Shawn Wayans.

Wayans se mostró confiado en que las audiencias aplaudirán el nuevo episodio de la franquicia que se burla de temas foco de la guerra cultural como cuestiones políticas, sexuales o de género.

“Sólo porque la cultura de la cancelación existe no significa que no debemos reírnos más, y creo que es importante para el mundo poder reírse, es saludable, es sanador, es medicinal”, agregó.

Su hermana, la actriz y comediante Kim Wayans opinó que la práctica de cancelar a personas “ha ido muy lejos”.

La película, afirmó, va “a cancelar la cultura de la cancelación”.

- Humor “sin límites” -

Detrás de las cámaras, para el director Michael Tiddes, armar este collage de viñetas con la sátira social como línea conductora fue desafiante.

“Tienes que encontrar un equilibrio entre las películas que estamos parodiando, el auténtico humor de los hermanos Wayans (...) y nuestra propia historia y nuestros propios personajes”.

Además de Shawn, Kim, Marlon y Damon Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Jon Abrahams y Cheri Oteri se sumaron al elenco que trae de vuelta a Doofy, la parodia del asesino de “Scream” que dio pie a la primera película.

Pero como es tradición, la nueva entrega se refrescó satirizando los éxitos recientes del horror, entre ellos La sustancia, Pecadores, Sonríe, La hora de la desaparición, Longlegs: Coleccionista de almas, Terrifier y la serie Merlina.

La cinta regresó a las manos del clan Wayans luego de varios años de ausencia, y se convirtió en un verdadero asunto familiar.

No sólo varios de los hermanos escribieron el guión, sino que se sumaron al equipo algunos de sus hijos y sobrinos, como Gregg Wayans.

Para el artista de 37 años, Scary Movie y el humor “sin límites” de sus tíos es atemporal.

“Creo que la gente quiere reírse, ellos apenas están esperando por cineastas como mi familia que no siguen las reglas. Necesitamos más rebeldes, y recuperar esta franquicia es el primer paso”, comentó. “Es el antídoto Wayans” para la cultura de la cancelación.

*Con información de AFP