‘Scary Movie 6′ rompe los límites del humor con su primer tráiler oficial; anuncian regreso de icónicos personajes

Desde su llegada a las salas en el año 2000, Scary Movie se convirtió en un referente indiscutible de la comedia cinematográfica. Aquella primera entrega, bajo la dirección de Keenen Ivory Wayans, rompió esquemas al mezclar el terror con el humor irreverente, logrando una recaudación superior a los 278 millones de dólares y marcando un antes y un después en el género de la parodia.

La cinta contó con un reparto que incluyó a Anna Faris, Regina Hall y Marlon Wayans, y narraba las desventuras de un grupo de jóvenes perseguidos por un asesino tan torpe como absurdo, en medio de situaciones cargadas de sátira.

Luego de un largo periodo sin nuevas producciones, la franquicia volvió a sacudir a sus seguidores con la revelación de las primeras imágenes de Scary Movie 6, cuyo estreno en cines está previsto para el 11 de junio de 2026. El anuncio despertó una ola de nostalgia y expectativa entre quienes crecieron con la saga y esperan ver cómo se adapta a las nuevas generaciones.

Según se apreció en el primer tráiler oficial, esta secuela se basará en diversas cintas de terror y suspenso, tal y como es el caso de Scream 6, Halloween 2018, Terrifier 3, Scream 5, La hora de la desaparición, La sustancia, entre otras.

Lo especial de esta película es que regresan los actores originales, dándole vida a sus icónicos personajes. Más de uno revivió la nostalgia con las escenas, las cuales harán reír a más de uno.

Parte de la emoción se intensificó cuando Marlon Wayans, recordado por dar vida a Shorty Meeks, utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la noticia. El actor compartió una imagen cargada de simbolismo junto al icónico Ghostface, acompañada de un mensaje que conectó de inmediato con los fanáticos y reavivó el entusiasmo por el regreso de una de las sagas más emblemáticas de la comedia paródica.

“¡Estamos de vuelta! Después de casi 20 años, los hermanos Wayans finalmente van a dar a los fans lo que han estado pidiendo… un regreso a la franquicia de PELÍCULA DE MIEDO“, escribió.