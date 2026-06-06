Si es fanático de las historias sobre extraterrestres, los misterios del universo y las grandes producciones de ciencia ficción, la nueva apuesta cinematográfica de Steven Spielberg seguramente captará su atención.

El reconocido director, responsable de clásicos que marcaron generaciones, regresa al género con una propuesta que combina suspenso, emoción y encuentros con seres de otros mundos.

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Bajo el título ‘El día de la revelación’, la película promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de los próximos meses, capaz de cautivar tanto a los seguidores de la ciencia ficción como a las nuevas audiencias.

Gracias al sello narrativo de Spielberg y a la enorme expectativa que rodea el proyecto, muchos ya la señalan como una de las producciones con mayor potencial para conquistar la taquilla y convertirse en el próximo gran fenómeno cinematográfico.

La cinta se estrena en los cines de Latinoamérica el 11 de junio y el 12 de junio de 2026 empieza a proyectarse en Estados Unidos y Canadá.

Este proyecto es protagonizado por Emily Blunt (’Oppenheimer’), Josh O’Connor (’The Crown’), Colin Firth (’El diario de Bridget Jones’), Eve Hewson (’Robin Hood’) y Colman Domingo (’Fear the Walking Dead’).

Según Spielberg, ‘El día de la revelación’ es su primera película considerada de ciencia ficción, o por lo menos que así considera, comentó en una entrevista reciente con AP: “Refleja mucho más el mundo tal como está evolucionando y los descubrimientos que se están haciendo en este preciso momento”.

De esta manera, el cineasta, a sus 79 años, intenta replantear su fascinación por los extraterrestres, que lo ha cautivado desde E.T. hasta La guerra de los mundos, en la época de su infancia.

“Cuando era chico y aún vivía en Haddon Township, mi padre me construyó un telescopio”, recordó el director estadounidense en dialogó con la revista española Fotogramas, donde habló sobre su convicción respecto a la existencia de inteligencia no humana y su pasión por el cine.

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Y añadió entre risas: “Yo tendría unos siete años y me veía a mí mismo como una especie de estudiante del cielo. Y sigo viéndome así”.

Por otro lado, el cineasta afirmó que su curiosidad y su impulso creativo siempre han sido la clave para mantenerse motivado ante nuevas historias y desafíos cinematográficos, por lo que señaló que El día de la revelación es una película “centrada en la verdad de lo que hay ahí fuera”, abordando esta visión desde el género de la ciencia ficción.