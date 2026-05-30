¿Por qué todos los personajes de ‘Los Minions’ son masculinos? Esto explicó su creador

Los personajes de ‘Los Minions’, desde su primera aparición en las salas de cine con la película Mi Villano Favorito en 2010, lograron convertirse rápidamente en un fenómeno global del entretenimiento. Su carisma, humor universal y peculiar forma de comunicarse conquistaron tanto a niños como a adultos.

Con sus cuerpos amarillos, overoles azules y personalidades torpes, pero entrañables, estos pequeños encontraron un lugar privilegiado dentro de la industria cinematográfica y también en el mercado internacional.

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Por eso, a medida que han salido las películas de la franquicia, también se ha notado la presencia de estos personajes en juguetes, ropa, videojuegos, campañas publicitarias y redes sociales, donde constantemente protagonizan memes y contenido viral.

En medio de su enorme éxito, existe una duda que continúa despertando preguntas entre millones de fanáticos alrededor del mundo, ya que muchos han notado un detalle particular relacionado con la identidad de estos personajes: todos los Minions parecen ser masculinos.

Frente a esta inquietud, el director de la franquicia, Pierre Coffin, confesó el motivo detrás de la ausencia de Minions femeninas en el popular grupo encabezado por Kevin, Stuart y Bod.

Escena de Los Minions Foto: Crédito: Filmaffinity

En entrevista con la revista cinematográfica Fotogramas, una de las más leídas de España, Coffin señaló que descubrió que “en total son 257 seres que ni envejecen ni se reproducen pero sí mueren”.

Además, recalcó que los minions son los secuaces perfectos que, en la película ‘Mi Villano Favorito 2′, se transforman en seres que llevan el mal en las venas y que están obsesionados por las bananas.

En este contexto, sobre la duda de por qué no existe ningún minion que sea chica en todo el grupo, Pierre aclaró que, más allá de alguna teoría biológica, la verdad se basa en las cualidades que distinguen a estos particulares personajes.

“Los minions son todos estúpidos y les encanta pegarse, ¿qué hay más masculino que eso?”, apuntó Coffin.

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En 2015, durante otra entrevista con The Wrap, Pierre Coffin explicó también este detalle de una forma tan directa como sorprendente: “Viendo lo tontos y estúpidos que suelen ser, simplemente no podía imaginarme a los Minions siendo chicas”, declaró en su momento al medio estadounidense.

Y es que además de su comportamiento impredecible, los Minions también se caracterizan por su lenguaje caótico — que no pertenece a ninguna lengua en particular —, y sus personalidades simples, cualidades que los convirtieron rápidamente en los principales protagonistas de la franquicia.