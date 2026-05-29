No es ‘It’: la joya de terror disponible en Prime Video que es considerada una de las más impactantes de la última década

Aunque películas como ‘It’ o ‘El Conjuro’ suelen dominar las conversaciones sobre el mejor cine de terror moderno, existe una producción que, con el paso de los años, se ha consolidado silenciosamente como una de las más impactantes de la última década.

Esta producción es 10 Cloverfield Lane, conocida en Latinoamérica como Calle o Avenida Cloverfield 10, disponible actualmente en Colombia a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

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Desde su estreno, en 2016, esta cinta logró conquistar tanto a la crítica especializada como a los amantes del suspenso psicológico gracias a una historia cargada de paranoia, misterio y una atmósfera claustrofóbica que mantiene la tensión de principio a fin.

Dirigida por Dan Trachtenberg y producida por J. J. Abrams, Avenida Cloverfield 10 sigue a Michelle, una joven interpretada por Mary Elizabeth Winstead, quien despierta en un búnker subterráneo tras sufrir un accidente automovilístico.

Allí conoce a Howard, personaje al que le da vida el actor John Goodman. Este hombre asegura haberla salvado de un supuesto ataque químico o nuclear que dejó inhabitable el exterior. A partir de ese momento, la película construye una intensa atmósfera de tensión y paranoia que mantiene al espectador en constante incertidumbre.

Uno de los aspectos más destacados de la producción fue precisamente su capacidad para jugar con la duda. A lo largo de la trama, el público nunca tiene certeza de quién dice la verdad ni de qué ocurre realmente fuera del refugio.

Esa sensación de encierro y desconfianza fue ampliamente elogiada por la crítica especializada. De hecho, en Rotten Tomatoes, la cinta obtuvo un 91 % de aprobación. Además, fue catalogada como un thriller “inteligente, sólido y cargado de tensión”.

Por otro lado, algunos críticos se han centrado en destacar el trabajo de John Goodman, cuya interpretación fue considerada una de las mejores de su carrera.

Aunque inicialmente muchos pensaron que se trataba de una secuela directa de Cloverfield (2008), la película terminó funcionando más como una historia independiente ambientada dentro del mismo universo. Ese enfoque permitió que incluso quienes nunca habían visto la primera entrega pudieran disfrutarla sin problema.

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Hoy en día, Calle Cloverfield 10 sigue consolidándose como una de las producciones más recordadas del cine de suspenso moderno gracias a su mezcla de terror psicológico, ciencia ficción y drama claustrofóbico.

Precisamente por eso, en sitios especializados como Espinof, todavía continúan recomendándola como una de las mejores películas del género estrenadas en los últimos años.