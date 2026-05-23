Netflix en la última semana de mayo: ¿Qué estrenos ver en la semana del 23 al 31?

La plataforma de streaming Netflix prepara una nueva tanda de lanzamientos para la última semana de mayo, con producciones que llegarán entre el 23 y el 31.

Con más de 100 millones de vistas en 24 días: la película de Netflix que se ha convertido en un éxito imparable

Con estas novedades, la compañía busca seguir captando la atención de los usuarios y mantenerse fuerte dentro de la competencia del entretenimiento digital.

Como parte de su estrategia, Netflix continúa renovando su catálogo de manera constante para ofrecer opciones dirigidas a distintos gustos.

En esta ocasión, los suscriptores podrán encontrar desde series y películas hasta realities, pensados tanto para quienes disfrutan largas maratones frente a la pantalla como para quienes prefieren contenidos más ligeros y rápidos para pasar el rato.

¿Qué ver en Netflix hoy? Foto: Getty Images

Estrenos en Netflix del 23 al 29 de mayo

Malos pensamientos (24 de mayo)

Tom Segura traspasa los límites de la decencia como nadie más podría, con esta colección de historias inquietantes pero cómicas.

Al descubierto en el Reino Unido: Vinnie Jones (26 de mayo)

Ascenso, caída, regreso contra todo pronóstico... y muchas tarjetas rojas. Esta es la historia de Vinnie Jones, un futbolista famoso por ganar la FA CUP y ser un tipo duro.

El grandioso hostal del gran Jae-seok (26 de mayo)

El invitado es rey..., pero ¡también lo es el anfitrión! Yu Jae-seok abre su primera posada, donde lleva las cosas a su manera y sus huéspedes participan en peculiares juegos.

Asesinato para principiantes (27 de mayo)

Bajo la sombra de asesinatos sin resolver que oscurece su tranquilo pueblo inglés, una adolescente se convierte en una detective aficionada decidida a descubrir la verdad.

Espacio para moverse (27 de mayo)

En este íntimo documental, la bailarina y coreógrafa Jenn Freeman se replantea su creatividad tras recibir un abrumador diagnóstico de autismo.

Dos monedas (27 de mayo)

Cuando su amigo Jabalí se mete en líos con el crimen organizado, Zero y sus amigos intentan ayudarlo..., aunque apenas pueden lidiar con sus propias vidas.

Mindfulness para asesinos (28 de mayo)

Björn, un abogado de mafiosos, asiste a una clase de mindfulness para lograr equilibrar su trabajo con su vida personal. Y aprende varias estrategias, como, por ejemplo, matar.

Las cuatro estaciones (28 de mayo)

La larga amistad entre tres parejas casadas se pone a prueba cuando una de ellas se separa, lo que complica su tradición de hacer escapadas de fin de semana cada tres meses.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo (28 de mayo)

Con animaciones y entrevistas, esta película cuenta cómo Emi Martínez pasó de ser un chico soñador de Mar del Plata a un arquero legendario y campeón del mundo.

Brasil 70: la saga del tricampeonato (29 de mayo)

En 1970, la selección de Brasil salió a la cancha con un gran objetivo en mente: convertirse en el primer equipo tricampeón del mundo.

Calabasas confidential (29 de mayo)

En este opulento reality, un grupo de jóvenes amigos, exparejas y rivales regresa a las colinas del sur de California para disfrutar de lujos y revivir dramas inconclusos.

Rafa (29 de mayo)

Mientras busca una despedida triunfal en la cancha, Rafael Nadal habla, como nunca antes, sobre qué lo convirtió en uno de los más grandes del tenis de todos los tiempos.

Premio a la trayectoria del AFI: un homenaje a Eddie Murphy (31 de mayo)

El pionero de la comedia Eddie Murphy celebra su extraordinaria carrera cinematográfica en este homenaje repleto de estrellas. Grabado en vivo en Los Ángeles.

WWE Clash at the Castle (31 de mayo)

Las principales Superestrellas de la WWE cruzan el Atlántico para luchar por la gloria del campeonato y saldar sus intensas rivalidades en territorio extranjero.