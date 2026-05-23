Con más de 100 millones de vistas en 24 días: la película de Netflix que se ha convertido en un éxito imparable

El pasado 24 de abril llegó a Netflix una película que no tardó en convertirse en uno de los mayores éxitos recientes de la plataforma. Se trata de Ápex, conocida en español como Depredador dominante, un thriller de supervivencia que ha logrado posicionarse como el contenido más visto en 89 países.

Protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton, bajo la dirección de Baltasar Kormákur, esta cinta narra la lucha de una experta en deportes de riesgo contra un asesino en serie en los paisajes del outback australiano.

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En solo 24 horas tras su lanzamiento, Depredador dominante alcanzó la extraordinaria cifra de 105,3 millones de visualizaciones, cautivando a los espectadores con su trama y la espectacular actuación de su elenco.

Aunque no llega a los 90 minutos de duración antes de que aparezcan los títulos de crédito finales, esta película se ha consolidado como una de las producciones con mayor número de reproducciones en los últimos tiempos del gigante de entretenimiento de streaming.

Los 10,6 millones de visualizaciones adicionales que Depredador dominante acumuló entre el 11 y el 17 de mayo de 2026 fueron clave para que la cinta superara la difícil marca de los 100 millones de visualizaciones. Con ello, se convirtió en la segunda película de Netflix en alcanzar esa cifra este año, después de El botín, el exitoso thriller encabezado por Matt Damon y Ben Affleck.

Escrita por Jeremy Robbins, la película también ha recibido comentarios relativamente positivos por parte de la crítica especializada, alcanzando un 66 % de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. Aunque esa cifra no garantiza necesariamente su calidad, sí refleja una acogida superior a la que suelen tener muchas producciones originales de Netflix.

Aún con estas cifras, falta ver si ‘Depredador dominante’ logra entrar en el Top 10 histórico de películas Netflix. Para lograrlo necesita superar los 138 millones que consiguió ‘Damsel’ en 91 días.

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Sinopsis y elenco

“Sasha, una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites. Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla elegido como presa en un implacable juego del gato y el ratón”.

Elenco: El reparto está liderado por Charlize Theron, Taron Egerton y Eric Bana. A ellos se suman actores y actrices como Zachary Garred, Caitlin Stasey, Aaron Pedersen, Matt Whelan, Duncan Fellows y Willow Seager, entre otros talentos.