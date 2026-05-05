‘Hombre en llamas’ en Netflix: reparto, sinopsis y por qué lidera el top 10 en todo el mundo

Desde el pasado 30 de abril llegó al catálogo de Netflix la serie ‘Hombre en llamas’ (conocida en España como 'El fuego de la venganza’), liderando la lista de las producciones más vistas de la plataforma en 58 países.

Este nuevo thriller de acción, cuyo título en inglés es 'Man on Fire‘, está triunfando 22 años después de la película original, que se estrenó en 2004, y fue dirigida por Tony Scott. En esta producción, el elenco estaba conformado por Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walke, Radha Mitchell, el famoso cantante Marc Anthony y otras grandes estrellas.

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No obstante, en su relanzamiento este 2026 con Yahya Abdul-Mateen IIal frente, la serie ha sorprendido con un 72 % de aprobación del público, conquistando el ranking global de Netflix pese a las críticas que también ha recibido.

Según datos difundidos por FlixPatrol, la serie logró ocupar el puesto número 1 en 58 países en sus primeros cuatro días desde su llegada al catálogo de la plataforma de streaming.

Reparto y sinopsis

Además de Yahya Abdul-Mateen II, que es la nueva estrella de esta versión de la cinta, en el reparto sobresalen otros grandes talentos como Billie Boullet, Alice Braga, Bobby Cannavale, Scoot McNairy, Paul Ben-Victor y Alex Ozerov.

En la dirección destacan Vicente Amorim, Clare Kilner, Michael Cuesta, Steven Caple Jr., Paula Huidobro y Henry Kingi Jr., mientras que el guion corre a cargo de Kyle Killen y Álvaro Mamute.

Sinopsis: “Un veterano de las Fuerzas Armadas Especiales, atormentado por su pasado y acechado por sus enemigos, lucha por mantener a salvo a una adolescente en las calles de Río de Janeiro”.

Esta serie, basada en la película ‘Man on Fire’ (2004), en su primera temporada cuenta con 7 episodios, los cuales varían con una duración entre los 42 y 59 minutos, presentando una adaptación que no se basa solamente en la primera novela de A. J. Quinnell de 1980.

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En esta nueva producción, Yahya Abdul-Mateen II, ganador de un Emmy por su trabajo en Watchmen y nominado al Tony por Topdog/Underdog, describió a su personaje como alguien en proceso de reconstrucción, “y que tiene dudas sobre si todavía puede hacer lo que siempre ha hecho”, explicó el actor a Tudum.

Además, llenó de elogios la participación de Alice Braga, a quien se refirió como un activo clave para el desarrollo de la serie gracias a su herencia brasileña. “Creo que muchas de las cosas que pudimos hacer bien se debieron a que ella formó parte del equipo”, afirmó.