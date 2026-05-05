¿Cuándo sale Rick y Morty temporada 9 en Max? Fecha de estreno y detalles del tráiler oficial

Mayo llega cargado de estrenos en HBO Max, ofreciendo a sus suscriptores una amplia variedad de opciones para maratonear durante los fines de semana y disfrutar en familia, con contenidos pensados para todos los gustos.

Entre las opciones se encuentra la serie de Rick y Morty, en su temporada número 9, que llegará a la plataforma de streaming el próximo 25 de mayo de 2026.

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Esta producción se consolida como uno de los contenidos animados más queridos y esperados en Max. En esta nueva entrega, el científico Rick Sánchez y su nieto Morty Smith regresan con más aventuras; ya han presentado un tráiler que adelanta todo el caos y la locura que les espera a sus fans.

En esta ocasión, una de las principales novedades de la serie implica el uso de la inteligencia artificial. “Sé que es mi trabajo decir que esta serie sigue superándose, pero también tiene la ventaja de ser verdad”, comentó Michael Ouweleen, presidente de [adult swim].

Y agregó: “Es hasta aterrador lo que el equipo está logrando temporada tras temporada: volcando una cantidad absurda de talento y genialidad en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura de alto nivel con algunos de los mejores desarrollos de personajes jamás realizados. Repito, es mi trabajo decir esto, pero también es cierto”.

De esta manera, la serie amada de ciencia ficción continúa las aventuras de Rick y Morty a través del multiverso, con diez nuevos episodios de 30 minutos.

Para esta nueva temporada se espera, según el tráiler oficial, una mezcla de humor absurdo, ciencia ficción desenfrenada y sátira familiar, detalles que hacen de esta producción una de las preferidas para adultos y más seguidas de la última década.

“¡Rick y Morty ha vuelto, nena! La temporada 9 son todos éxitos certificados. ¡Sin bazofia hecha por IA! Solo bazofia orgánica de la mayor calidad, hecha por humanos con rasgos realmente humanos como pelo en la espalda y quistes”, señala el anuncio que invita a los suscriptores de Max a verla sin falta y disfrutar al máximo las aventuras de estos personajes que han marcado a toda una generación.

Otros estrenos que llegan a Max en mayo

Series

Margarita, Temporada 2 - 4 de mayo

- 4 de mayo Medcezir: vidas ajenas - 4 de mayo

- 4 de mayo Canción del samurái - 9 de mayo

- 9 de mayo La Niña - 11 de mayo

- 11 de mayo Un show más: las cintas perdidas - 11 de mayo

- 11 de mayo Un día de octubre - 22 de mayo

- 22 de mayo Rick and Morty, Temporada 9 - 25 de mayo

Películas

Cumbres borrascosas - Ya Disponible

- Ya Disponible Emoji: la película - 6 de mayo

- 6 de mayo El fondo del mar - 6 de mayo

- 6 de mayo Fase 7 - 6 de mayo

- 6 de mayo Los paranoicos - 6 de mayo

de mayo Alma encendida - 8 de mayo

de mayo Roman J. Israel, Esq. - 13 de mayo

- 13 de mayo Terrifier 3 - 15 de mayo

- 15 de mayo La cabra que cambió el juego - Goat - 15 de mayo

- 15 de mayo Him: El elegido - 15 de mayo

- 15 de mayo Fuego cruzado - 20 de mayo

- 20 de mayo Donde las águilas se atreven - 20 de mayo

- 20 de mayo Un amigo abominable - 20 de mayo

- 20 de mayo Downton Abbey: el gran final - 22 de mayo

- 22 de mayo La casa torcida - 27 de mayo

- 27 de mayo Spinal Tap II: the end continues - 29 de mayo

- 29 de mayo Teléfono negro - 29 de mayo

- 29 de mayo Fuga de Pretoria - 30 de mayo

En México, Iberoamérica congrega a decenas de sus brillantes estrellas en los XIII Premios Platino Xcaret

Documentales

La familia Palu: A merced de la oscuridad - 8 de mayo

- 8 de mayo K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana - 9 de mayo

- 9 de mayo Desde la celda: crimen en León - 12 de mayo

- 12 de mayo EE. UU. vs. el mundo: cuatro años con la Selección - 12 de mayo

- 12 de mayo Guerra de bandas: Motociclistas fuera de control - 15 de mayo

- 15 de mayo Harry Potter: The Official Film Podcast - 19 de Mayo

- 19 de Mayo Esclavos de la fe — Heraldos del Evangelio - 21 de mayo

- 21 de mayo Las sombras de Hollywood, Temporada 2 - 23 de mayo

- 23 de mayo Las vidas ocultas de Benjaman Kyle - 25 de mayo

- 25 de mayo Josh Johnson: Sinfonía - 29 de mayo

- 29 de mayo Acoustic Home, temporada 4 - 29 de mayo