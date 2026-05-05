¿Cuándo sale Rick y Morty temporada 9 en Max? Fecha de estreno y detalles del tráiler oficial

Mayo llega cargado de estrenos en HBO Max, ofreciendo a sus suscriptores una amplia variedad de opciones para maratonear durante los fines de semana y disfrutar en familia, con contenidos pensados para todos los gustos.
Entre las opciones se encuentra la serie de Rick y Morty, en su temporada número 9, que llegará a la plataforma de streaming el próximo 25 de mayo de 2026.
Esta producción se consolida como uno de los contenidos animados más queridos y esperados en Max. En esta nueva entrega, el científico Rick Sánchez y su nieto Morty Smith regresan con más aventuras; ya han presentado un tráiler que adelanta todo el caos y la locura que les espera a sus fans.
En esta ocasión, una de las principales novedades de la serie implica el uso de la inteligencia artificial. “Sé que es mi trabajo decir que esta serie sigue superándose, pero también tiene la ventaja de ser verdad”, comentó Michael Ouweleen, presidente de [adult swim].
Y agregó: “Es hasta aterrador lo que el equipo está logrando temporada tras temporada: volcando una cantidad absurda de talento y genialidad en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura de alto nivel con algunos de los mejores desarrollos de personajes jamás realizados. Repito, es mi trabajo decir esto, pero también es cierto”.
De esta manera, la serie amada de ciencia ficción continúa las aventuras de Rick y Morty a través del multiverso, con diez nuevos episodios de 30 minutos.
Para esta nueva temporada se espera, según el tráiler oficial, una mezcla de humor absurdo, ciencia ficción desenfrenada y sátira familiar, detalles que hacen de esta producción una de las preferidas para adultos y más seguidas de la última década.
“¡Rick y Morty ha vuelto, nena! La temporada 9 son todos éxitos certificados. ¡Sin bazofia hecha por IA! Solo bazofia orgánica de la mayor calidad, hecha por humanos con rasgos realmente humanos como pelo en la espalda y quistes”, señala el anuncio que invita a los suscriptores de Max a verla sin falta y disfrutar al máximo las aventuras de estos personajes que han marcado a toda una generación.
Otros estrenos que llegan a Max en mayo
Series
- Margarita, Temporada 2 - 4 de mayo
- Medcezir: vidas ajenas - 4 de mayo
- Canción del samurái - 9 de mayo
- La Niña - 11 de mayo
- Un show más: las cintas perdidas - 11 de mayo
- Un día de octubre - 22 de mayo
- Rick and Morty, Temporada 9 - 25 de mayo
Películas
- Cumbres borrascosas - Ya Disponible
- Emoji: la película - 6 de mayo
- El fondo del mar - 6 de mayo
- Fase 7 - 6 de mayo
- Los paranoicos - 6 de mayo
- Alma encendida - 8 de mayo
- Roman J. Israel, Esq. - 13 de mayo
- Terrifier 3 - 15 de mayo
- La cabra que cambió el juego - Goat - 15 de mayo
- Him: El elegido - 15 de mayo
- Fuego cruzado - 20 de mayo
- Donde las águilas se atreven - 20 de mayo
- Un amigo abominable - 20 de mayo
- Downton Abbey: el gran final - 22 de mayo
- La casa torcida - 27 de mayo
- Spinal Tap II: the end continues - 29 de mayo
- Teléfono negro - 29 de mayo
- Fuga de Pretoria - 30 de mayo
Documentales
- La familia Palu: A merced de la oscuridad - 8 de mayo
- K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana - 9 de mayo
- Desde la celda: crimen en León - 12 de mayo
- EE. UU. vs. el mundo: cuatro años con la Selección - 12 de mayo
- Guerra de bandas: Motociclistas fuera de control - 15 de mayo
- Harry Potter: The Official Film Podcast - 19 de Mayo
- Esclavos de la fe — Heraldos del Evangelio - 21 de mayo
- Las sombras de Hollywood, Temporada 2 - 23 de mayo
- Las vidas ocultas de Benjaman Kyle - 25 de mayo
- Josh Johnson: Sinfonía - 29 de mayo
- Acoustic Home, temporada 4 - 29 de mayo