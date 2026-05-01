HBO Max presenta sus estrenos de mayo con una oferta diversa que incluye grandes apuestas como Cumbres borrascosas, el regreso del terror con Teléfono negro 2 y Terrifier 3, así como nuevas series como Canción del Samurái y la segunda temporada de Margarita.

Además, el esperado regreso de Rick and Morty y una amplia selección de contenidos para toda la familia, realities y eventos en vivo, consolidan una programación pensada para todos los gustos a lo largo del mes.

HBO Max paraliza a su audiencia con miniserie de terror; disputa lo más visto y superó a una de las favoritas

Estrenos de HBO Max para mayo

Cumbres borrascosas

Película

Estreno: 1 de mayo

Sinopsis: Una versión audaz y original de una de las historias de amor más importantes de todos los tiempos. Cumbres borrascosas de Emerald Fennell está protagonizada por Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff, cuya pasión prohibida pasa de romántica a embriagadora en una historia épica de lujuria, amor y locura.

Teléfono negro 2

Película

Estreno: 29 de mayo

Sinopsis: En 1982, cuatro años después de que Finn Blake escapara de Albert Shaw, su hermana Gwen es atormentada por visiones de tres chicos asesinados en un campamento juvenil en el invierno de 1957. Junto a Finn, quien aún escucha el repicar del teléfono negro, viaja al campamento para resolver el misterio, pero terminan cayendo en las garras de El Raptor, cuya fuerza y resentimiento aumentaron desde el más allá.

Terrifier 3: payaso siniestro

Película

Estreno: 15 de mayo

Sinopsis: La tercera entrega de la macabra saga donde el payaso Art está listo para aterrorizar a los habitantes del condado de Miles en Nochebuena. Cinco años después de sobrevivir a la masacre de Halloween del maníaco payaso, Sienna (Lauren LaVera) y Jonathan (Elliott Fullam) tratan de regresar a la normalidad a pesar de su pasado, sin embargo, en plena víspera de navidad, Art regresa decidido a transformar el espíritu navideño en una pesadilla.

Canción del Samurái

Serie

Estreno: 9 de mayo

Sinopsis: Ambientada en Kioto a finales del período Edo, Canción del samurái explora la vida intensa y apasionada del Shinsengumi, la icónica fuerza samurái que defendió Kioto durante los últimos años del shogunato japonés, a través de espectaculares escenas de acción y una audaz interpretación basada en hechos históricos. El luchador callejero Toshizo Hijikata (Yuki Yamada) encuentra un nuevo tipo de familia en Isami Kondo y Soji Okita. Hijikata y sus compañeros del Shinsengumi forjan un lazo de lealtad, puesto a prueba por la traición, la enfermedad y la guerra, mientras combaten no solo a sus enemigos, sino a sus propios ideales.

Margarita, temporada 2

Serie / Max Original

Estreno: 4 de mayo

Sinopsis: Tras sobrevivir a los planes de Delfina, Margarita y Fach logran llegar a Krikoragán, donde ayudan a Merlín y a su hermano a huir del tirano Erasmus. Mientras Fach y la Liga de los Tres Príncipes buscan al heredero perdido, Andrés, Margarita y Merlín emprenden un viaje por distintos países para volver a casa y enfrentar a Delfina. Por su parte, Delfina, insatisfecha incluso tras haber ganado el Mecenas del Futuro, lanza REINA, una plataforma global de streaming que la deja al borde de la bancarrota. Para salvarse, busca apoderarse de la fortuna de Krikoragán encontrando a Andrés y Federico.

Esclavos de la fe - Heraldos del evangelio

Docuserie / HBO Original

Estreno: 21 de mayo

Sinopsis: Los Heraldos del Evangelio, un grupo católico ultraconservador reconocido por el Vaticano, atraen a jóvenes bajo el liderazgo de João Clá. Lejos de casa, sus familias cuentan que sus hijos se muestran cada vez más distantes y obsesionados con la figura del líder, hasta que la muerte de una joven dentro de la sede principal desata una serie de denuncias por abusos.

Un show más: las cintas perdidas

Serie infantil

Estreno: 11 de mayo

Sinopsis: La nueva serie se centra en Mordecai y Rigby, mejores amigos que trabajan y viven en un parque local. De alguna manera, sus empleos mundanos siempre derivan en un caos surrealista, para el disgusto de su jefe y compañeros de trabajo. Desde colarse en el luau de un amigo hasta buscar el mejor lugar para tomar una siesta, evitar el trabajo se transforma rápidamente en desstres surrealistas y frustrantes… de la manera más hilarante y divertida posible.

La cabra que cambió el juego - Goat

Película animada

Estreno: 15 de mayo

Sinopsis: Una comedia de acción original ambientada en un mundo poblado exclusivamente por animales. La historia sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños que tiene la oportunidad única de unirse a los profesionales y jugar al rugibol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto físico total, dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. Los nuevos compañeros de equipo de Will no están muy entusiasmados con tener a una pequeña cabra en su alineación, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que ¡los pequeños también pueden jugar!

Rick and Morty, temporada 9

Animación adulta

Estreno: 25 de mayo

Sinopsis: Este programa enseña a respetar a los mayores, aún si se trata de un alcohólico peligroso, que vive una realidad paralela y que es tu propio abuelo. La serie nº 1 de adult swim regresa con una temporada más grande, más audaz y ambiciosa que nunca en HBO Max.

Ed Stafford: rituales del mundo

Reality de supervivencia

Estreno: 4 de mayo

Sinopsis: En esta nueva experiencia, Ed Stafford se propone encontrar y participar en algunos de los ritos de iniciación más duros, peligrosos y exigentes del mundo. A lo largo de seis localizaciones en África, América Latina y Asia Oriental, Stafford se integra en culturas tribales tradicionales, participando de primera mano en los rituales de paso a la edad adulta, a menudo extremos, a los que se enfrentan los miembros de estas tribus. Llevándose a sus límites físicos y emocionales, Ed se plantea descubrir si estas prácticas ancestrales pueden contener la clave para comprender qué significa ser una mejor parte de nuestras comunidades en el mundo moderno.

Supervivencia al desnudo: conquista mundial

Reality de supervivencia

Estreno: 21 de mayo

Sinopsis: Catorce estrellas de Supervivencia al Desnudo provenientes de todo el mundo, incluidos Australia, Brasil, México y Estados Unidos, compiten por el orgullo nacional y por el mayor premio en efectivo jamás otorgado. Divididos en siete parejas que representan a sus países de origen, las habilidades de supervivencia de los participantes serán puestas a prueba en tres ecosistemas brutales e impredecibles en Zululandia, Sudáfrica.

Premios platino 2026 | 9 de mayo

La temporada de premios continúa en TNT y HBO Max, y reúne a la audiencia latinoamericana en torno a las celebraciones más importantes del mundo del cine, las series y la música.

Este 9 de mayo a partir de las 7:00 p.m., en vivo, el pre-show y la ceremonia de los Premios Platino Xcaret edición XIII por TNT y HBO Max. Además, el pre-show será conducido por Heisel Mora con entrevistas exclusivas a los nominados en la alfombra roja.