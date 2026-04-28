HBO Max paraliza a su audiencia con miniserie de terror; disputa lo más visto y superó a una de las favoritas

La miniserie The Outsider se consolidó como uno de los contenidos más vistos dentro del catálogo de HBO Max, captando la atención de los amantes del suspenso y el terror psicológico. Basada en la novela de Stephen King, la producción logró destacarse por su atmósfera inquietante y una narrativa que combina elementos policiales con lo sobrenatural.

HBO Max arrasa con nueva temporada de famosa serie; lidera el top 1 en 55 países y destronó a una de las favoritas

La historia arranca con la investigación de un crimen brutal que, en apariencia, parece tener un responsable claro. Sin embargo, a medida que avanzan los episodios, surgen evidencias contradictorias que desafían la lógica y abren la puerta a una explicación mucho más oscura. Este giro es uno de los principales atractivos de la serie, que mantiene la tensión en cada capítulo.

El elenco está encabezado por Jason Bateman, Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo, Marc Menchaca, Paddy Considine y Jeremy Bobb.

Actualmente, la miniserie ocupa el segundo lugar en lo más visto de HBO Max, superando a The Pitt, la cual también se quedó atrás de Euphoria, que ha tenido gran acogida y se mantiene en el top 1 de 55 países.

Con un ritmo pausado pero envolvente, The Outsider apuesta por el desarrollo de sus personajes y la construcción de un misterio que se profundiza con cada escena. La crítica y el público coincidieron en destacar su capacidad para generar incomodidad y mantener el interés hasta el final.

El éxito de la miniserie reafirma el impacto de las adaptaciones de Stephen King en la televisión contemporánea, así como el interés constante por historias que exploran los límites entre la realidad y lo inexplicable.