Estrenos streaming 2026: Cuándo ver ‘Marty Supreme’ y ‘Cumbres borrascosas’ en HBO

HBO ha convertido 2026 en un año de alto perfil para su catálogo, apoyándose en películas que primero pasan por salas de cine y luego aterrizan en streaming. En esa apuesta este año se sumarán dos grandes títulos. El primero es Marty Supreme y el segundo es Cumbres borrascosas, la nueva adaptación de Emerald Fennell.

Marty Supreme llegó primero a cines en Colombia el 8 de enero de 2026. La película, dirigida por Josh Safdie, gira en torno a un joven prodigio del ping pong y combina energía deportiva, obsesión competitiva y una mirada sobre la ambición desbordada; es decir, una historia que usa el ping-pong como puerta de entrada a un drama de mayor escala.

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La crítica internacional la recibió con entusiasmo detacando el trabajo de Timothée Chalamet y el pulso frenético de Safdie. El reparto también incluye nombres como Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion y otros intérpretes de peso, lo que ayudó a convertirla en una de las películas más comentadas de la temporada.

Cumbres borrascosas por su siete llegó a los cines a nuestro país el 12 de febrero de 2026, en medio de una fuerte expectativa por tratarse de una lectura contemporánea del clásico de Emily Brontë. Dirigida por Emerald Fennell, la película se presenta como una versión estilizada y provocadora, más interesada en el deseo, la tensión emocional y el exceso visual que en la fidelidad literaria estricta.

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En el centro del proyecto están Margot Robbie y Jacob Elordi, quienes interpretan a Catherine Earnshaw y Heathcliff, respectivamente, en una historia de amor, obsesión y crueldad ambientada en los páramos ingleses. La recepción crítica fue dividida: algunos medios destacaron su fuerza visual y su ambición formal, mientras otros señalaron que la película privilegia el estilo por encima de la profundidad emocional.

En taquilla mundial, ambas películas tuvieron número sólidos. Marty Supreme superó los 100 millones de dólares a nivel global y, según reportes de la industria, alcanzó al menos 147 millones de dólares en recaudación mundial para inicios de febrero.

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Mientras tanto Cumbres borrascosas, arrancó con fuerza y rebasó los 80 millones de dólares en apenas cuatro días, impulsada por 40 millones en Estados Unidos y Canadá y más de 42 millones en el resto del mundo. En su segundo fin de semana la película recaudó 151,7 millones a nivel mundial.

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Tras el recorrido que tuvieron en salas de cine a nivel mundial la gran noticia es que ambas películas llegarán a HBO. Marty Supreme está disponible en HBO Max desde el 24 de abril de 2026. En el caso de Cumbres borrascosas, su llegada a HBO Max está programada para el 1 de mayo de 2026.