HBO Max se prepara para el regreso de su serie más escalofriante; fue la más vista y sumó millones de espectadores

El universo del terror inspirado en la obra de Stephen King vuelve a tomar fuerza en la pantalla con It: Bienvenidos a Derry, una de las apuestas más comentadas y vistas dentro del catálogo de HBO Max. La producción, que funciona como una precuela de la conocida historia de It, profundiza en los orígenes del mal que acecha al pequeño pueblo de Derry, ampliando así el universo que durante años ha cautivado a los amantes del género.

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La serie apuesta por una narrativa que combina el suspenso psicológico con elementos clásicos del horror, explorando cómo el miedo se instala en la vida cotidiana de sus habitantes. Con una ambientación cuidada y un enfoque más oscuro, la trama se adentra en episodios previos a la llegada del temido Pennywise, revelando detalles que enriquecen la mitología construida en torno a este personaje.

Desde su estreno, esta serie se ubicó como una de las más vistas de la plataforma de streaming, llegando a sumar más de 6,5 millones de usuarios a nivel mundial.

Pese a que existen preguntas sobre lo que vendrá, ya se había informado que la producción retrocederá en el tiempo y explorará todo distinto para entender el origen de este personaje terrorífico.

La primera entrega fue en 1962, pero la segunda temporada se traslada a 1935, esperando que una tercera se ubique mucho más atrás.

En cuanto a esta versión que sigue preparándose, se reveló que el incidente central será la matanza de la Banda de Bradley en 1935. Estos ladrones de bancos llegaron a Derry y llevaron a que sucedieran cosas horribles, despertando angustia en miles de habitantes.

Los sucesos fueron macabros, al punto de que Stephen King retrató cómo el cadáver del ladrón fue expuesto en la tienda por mucho tiempo.

El recibimiento del público ha sido notable, posicionando la serie entre los contenidos más vistos de la plataforma. Este interés confirma la vigencia del legado de King y la capacidad de sus historias para reinventarse en nuevos formatos, manteniendo intacta su esencia inquietante y su conexión con distintas generaciones de espectadores.