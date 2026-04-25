HBO Max arrasa con nueva temporada de famosa serie; lidera el top 1 en 55 países y destronó a una de las favoritas

HBO Max sigue actualizando su catálogo mes a mes, ofreciendo una variada gama de títulos y producciones que logran atrapar al público. Muchos están al pendiente de estrenos especiales, precisamente de series que marcaron huella.

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La tercera temporada de Euphoria se estrenó el pasado 12 de abril, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia creada por Sam Levinson. La producción llegó a HBO Max, permitiendo que los seguidores se reencontraran con los personajes que han definido este fenómeno televisivo.

Desde su primer episodio, la trama dejó entrever los conflictos que marcarán esta entrega, con tensiones, decisiones y relaciones que evolucionan en medio de un contexto emocional cada vez más complejo. El desarrollo de los vínculos entre los protagonistas promete giros importantes a lo largo de la temporada.

En este regreso, Rue, interpretada por Zendaya, volvió a captar la atención, reafirmando su papel como eje central de la historia y consolidándose como uno de los personajes más influyentes dentro del universo de la serie.

Euphoria Foto: HBO Max

Pese a que recibió comentarios mixtos por esta propuesta en 2026, Euphoria logró ubicarse en el puesto número 1 del top de lo más visto en 55 países, arrasando con otras favoritas.

De acuerdo con Espinof, fue “un ascenso meteórico al número 1, destronando de esta manera a The Pitt”, la cual era considerada una de las más vistas por los usuarios de la plataforma.

La tercera temporada va estrenando capítulos domingo a domingo, permitiendo que los fanáticos puedan disfrutar de las otras dos entregas previas, las cuales dan contexto a todo lo que ocurre en la historia actual.

Cabe resaltar que el trabajo de los actores es impecable, cautivando con las nuevas facetas que muestran. En este regreso están incluidos también: Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Alexa Demi, Jacob Elordi, Colman Domingo y Maude Apatow.

Quienes no regresaron fueron Barbie Ferreira, Storm Reid y Angus Cloud, quien murió años atrás.