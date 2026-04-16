‘Euphoria 3′: sale a la luz la verdadera razón por la que Barbie Ferreira salió de la aclamada serie de HBO Max

La tercera temporada de Euphoria se estrenó el pasado 12 de abril, abriéndole la puerta a una nueva etapa dentro de la historia. El proyecto de Sam Levinson aterrizó en HBO Max, permitiendo que los fans se reencontraran con sus personajes favoritos.

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En el primer capítulo se dibujó todo lo que pasaría en la edición, proyectando desencuentros, planes, problemas y vínculos que hay entre los protagonistas. Rue, interpretada por Zendaya, volvió a robarse las miradas, siendo el centro de atención.

Sin embargo, una de las grandes preguntas que rodeó el lanzamiento fue la razón de la ausencia de Barbie Ferreira, quien le dio vida a Kat. La actriz anunció su salida del proyecto, evitando mencionar qué hubo detrás de la decisión.

No obstante, recientemente, la artista decidió hablar al respecto en el pódcast Not Skinny But Not Fat, revelando la verdad de este camino que tomó, apartándose de su icónico papel.

La celebridad desmintió que hubiera existido una supuesta pelea con la producción, precisamente porque no había drama ni conflicto. Ferreira fue clara en que se trató de un análisis extenso, concluyendo que ya no había lugar en la historia.

“De hecho, fue lo opuesto a algo dramático, fue un proceso largo en el que pensaba: ‘No sé si esto es para mí’”, comentó.

“Intentamos averiguar cómo hacer de Kat un personaje completamente desarrollado, y simplemente no iba a ningún lado”, agregó.

Barbie fue puntual al detallar que después de la segunda temporada todo cambió, perdiendo ese valor que cargaba su personaje. En la charla profundizó que ya no era lo mismo del inicio, perdiendo la oportunidad de estallar su potencial en un rol con más importancia.

“Se sentía como que el personaje ya no era Kat… Si estoy ahí como personaje de fondo, eso está bien, pero eso no era lo que Kat era en la temporada 1. Quería hacer más cosas. Era como si no estuviera mostrando mi potencial como la actriz que yo sé que soy”, apuntó.

“No necesito estar en el programa de televisión más grande del mundo si no estoy actuando. Preferiría hacer una película independiente donde esté actuando, mostrando mis capacidades, siendo desafiada creativamente, en lugar de sentarme a un lado para ser un personaje de relleno”, agregó.

Para finalizar, la celebridad aseguró que no importaba el formato en el que estuviera, ya que lo valioso era aprender y mostrar lo que tenía de talento, lejos de ser un papel secundario sin mayor relevancia.

“Creo en mí misma como actriz y quiero que mi carrera se vea un poco diferente a esto. Está bien si no es el gran programa de televisión”, aseveró.

Desde su lanzamiento en 2019, Euphoria se consolidó como una de las apuestas más provocadoras dentro del catálogo de HBO Max. La serie captó la atención del público por su mirada cruda y sin concesiones sobre la vida de un grupo de jóvenes que lidia con temas como las adicciones, la presión social, los conflictos familiares y las complejidades de las relaciones modernas.

A lo largo de sus dos primeras temporadas, la producción no solo registró cifras destacadas de audiencia, sino que también se transformó en un fenómeno a nivel global. Su propuesta, marcada por una estética visual llamativa y una narrativa intensa, la posicionó como un referente cultural, ubicándola entre las series más influyentes de la televisión actual.