Zendaya y Sydney Sweeney protagonizan tensa premiere de Euphoria a pocos días de su estreno

Las actrices Zendaya y Sydney Sweeney se llevaron toda la atención mediática en el estreno de la tercera temporada de Euphoria, en Los Ángeles. La gala reunió al elenco, conformado por Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow y Colman Domingo.

Pese a la celebración, la velada dio pie a rumores sobre la relación entre Zendaya y Sydney Sweeney, luego de que la primera se retirara de la premier antes de que la segunda llegara a ciertos puntos del evento.

El estreno de la tercera temporada de ‘EUPHORIA’, programado para el 12 de abril Foto: HBO Max

El estreno de la tercera temporada de ‘EUPHORIA’, programado para el 12 de abril Foto: HBO Max

Expertos de la industria aseguran que existen fricciones entre ambas debido a la supuesta posición política de la actriz de Sharp Objects y su etiqueta mediática como “Barbie MAGA” a favor de Donald Trump. La última entrega de la serie estará disponible desde el 12 de abril en HBO Max.

Está soltera

Foto: Colprensa-Airbnb

Karol G se convirtió en la primera colombiana en ser portada de la revista Playboy en Estados Unidos, sumando hitos a su carrera artística. En medio de la viralidad de la publicación, en la entrevista, la cantante paisa habló por primera vez de su vida amorosa y confirmó que se encontraba soltera. La artista antioqueña aseguró que, aun cuando siempre ha sido reservada con su privacidad, “ahora tenía necesidad de hablar de lo que llevo dentro, sin filtros” y que “actualmente estoy sola, en paz conmigo misma y con mi vida”, frase que dejó pocas dudas sobre su estado sentimental y sirvió como un cierre simbólico a meses de especulaciones en redes sobre su relación con Feid.

Karol G habló por primera vez de su ruptura amorosa con Feid y expuso detalles: “Ya no quería estar ahí”

En la publicación profundizó en su proceso de madurez emocional, en el que la cantante de reguetón se refirió a la relación con Feid como “una etapa importante que me enseñó mucho”, sin entrar en detalles explosivos ni lanzar acusaciones directas. Las declaraciones de Karol G se suman a una cadena de rumores iniciados en 2025, cuando comenzaron a circular fotos y mensajes que sugerían distanciamiento entre la pareja, seguidos por apariciones públicas separadas y la ausencia de posteos románticos en redes.

A pesar de la exposición mediática, la cantante mantiene el tono sobrio; insiste en que quiere “enfocarse en la música, en mi carrera y en sanar”. Este momento de claridad personal se entrelaza con su calendario profesional, pues la paisa se prepara para su presentación en Coachella el domingo 19 de abril de 2026.

Vuelve el terror

Foto: getty images

Jessica Lange, la reconocida actriz de Hollywood, regresará al universo de American Horror Story ocho años después de haberse despedido de la franquicia. Desde su estreno en 2011, la serie de terror se ha consolidado como un fenómeno de culto en la televisión mundial con 12 temporadas, que han explorado fantasmas, brujas, hospitales psiquiátricos, cultos y monstruos de todo tipo, acumulando más de 200 episodios, 17 Emmys y 11 Globos de Oro.

El regreso de Lange se llevó a cabo en medio del lanzamiento de la primera imagen de la temporada 13, que promete volver a sus orígenes, al igual que el regreso de Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Emma Roberts, Angela Bassett, Billie Lourd y Ariana Grande, esta última trabajando de nuevo con Ryan Murphy tras su paso por Scream Queens. De acuerdo con portales especializados, la nueva entrega ya se encuentra en rodaje y podría estrenarse a finales de 2026 o inicios de 2027.

Imperio turístico

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Robert De Niro, el gigante de Hollywood, avanza en un ambicioso proyecto turístico que busca convertir más de 160,6 kilómetros cuadrados de costa virgen en un complejo turístico de lujo en la isla de Barbuda, en el Caribe oriental. El plan del actor ganador de dos premios Óscar contempla la construcción de una colección de 25 residencias privadas, cada una con una superficie de entre 465 y 557 metros cuadrados y hasta 30,5 metros de frente directo a la playa, pensadas para ofrecer un alojamiento íntimo y exclusivo, con servicios de alta gama.

Para la propuesta de Nobu Beach Inn, el actor habría tomado como inspiración un relato vinculado a la princesa Diana. A ella se le atribuye haber elegido en vida un enclave similar en el Caribe como refugio privado, algo que habría guiado al actor a imaginar un espacio de lujo discreto, enfocado en la exclusividad, la sostenibilidad y la integración con el entorno natural. El proyecto estaría listo hacia 2027, consolidando a Barbuda como un destino enfocado en el turismo de lujo.

Quince años de prisión

Foto: getty images

La memoria del actor Matthew Perry sigue vigente entre sus seguidores y familiares luego de tres años de su muerte. El caso ha vuelto a tomar relevancia luego de que una jueza federal de Los Ángeles sentenciara a Jasveen Sangha, conocida como la “reina de la ketamina”, a 15 años de prisión.

La sentencia cierra un capítulo fundamental de un proceso que ha desnudado una red clandestina de distribución de ketamina y ha puesto bajo la mira judicial a varios actores cercanos al entorno de Perry, en un caso que mezcla fama, adicción y responsabilidad criminal.

Sangha, de 42 años y doble nacionalidad –estadounidense y británica–, se declaró culpable de cinco cargos federales, entre ellos distribución de ketamina con resultado de muerte, y será la persona que cumpla la pena más larga entre los cinco acusados en el caso. Además de ella, están implicados el médico Salvador Plasencia, condenado a 30 meses por recetar la droga, y el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, quien le inyectó la dosis fatal el 28 de octubre de 2023.

Lanza beca

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La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi le reabre la puerta al talento joven de América Latina con la segunda edición de la Beca Silvia Tcherassi, impulsada en colaboración con el Istituto Marangoni Miami. Tras su estreno en 2024, la convocatoria se amplía este año para recibir candidaturas de estudiantes de todos los países de la región apasionados por la moda.

La beca abrirá oficialmente el 20 de abril para quienes aspiren a cursar programas como Fashion Business, Fashion Design, Fashion Styling o Interior Design en el campus de Miami. Ofrecerá cuatro becas completas y cuatro becas parciales que cubrirán el 50 por ciento de la matrícula, además de un programa de training sessions para un talento destacado, con miras a brindar una formación académica sólida y un acompañamiento profesional práctico.