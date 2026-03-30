HBO Max alista motores y sigue innovando en su amplio catálogo de producciones, abriendo la puerta a secuelas y temporadas nuevas de títulos exitosos.

‘Euphoria’: regreso de personajes, nuevos nombres y tramas confirmadas para la tercera temporada

Desde su estreno en 2019, Euphoria logró posicionarse como una de las propuestas más impactantes dentro del catálogo de HBO Max. La producción llamó la atención por su retrato directo y sin filtros de un grupo de jóvenes que enfrenta problemáticas como las adicciones, las presiones sociales, los conflictos familiares y las complejidades de las relaciones actuales.

Sus dos primeras temporadas no solo alcanzaron altos niveles de audiencia, sino que también impulsaron a la serie a convertirse en un fenómeno global. La combinación de una estética visual distintiva y una narrativa intensa la consolidó como un referente cultural, posicionándola entre las producciones más influyentes de la televisión contemporánea.

A tan solo unos días del estreno oficial, Euphoria 3 reveló el último tráiler, bastante inesperado y arrasador. Este avance dejó a la vista lo que ocurrirá con cada uno de los personajes, anunciando futuros pesados y muy controversiales.

El clip arranca con Rue, interpretada por Zendaya, quien es interrogada por las autoridades por las acciones ilegales que ha llevado a lo largo del último tiempo. En los flashbacks (memorias) se puede ver lo que estuvo haciendo con sus excompañeros y amigos de la secundaria, involucrándose en situaciones peligrosas.

Desde el matrimonio turbio de Cassie y Nate, hasta las misteriosas apariciones de Jules, quien tiene encuentros clandestinos con hombres mayores en dinámica de ‘sugar daddy’.

Maddy se moverá en el mundo de los clubes nocturnos, uniéndose bastante a Rue en esta travesía. Lexi llevará una vida profesional con giros particulares, mientras nuevos personajes harán de las suyas con los protagonistas.

El estreno de la serie será el 12 de abril, por HBO Max.