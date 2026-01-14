Tráiler oficial de ‘Euphoria 3’, serie de HBO; se conoció fecha de estreno y el primer vistazo a Rosalía

Desde su debut en 2019, Euphoria logró consolidarse como una de las apuestas más comentadas y exitosas de HBO Max. La serie atrapó a la audiencia gracias a su narrativa cruda y sin concesiones, que retrata la vida de un grupo de adolescentes enfrentados a realidades complejas atravesadas por la presión social, las adicciones, los vínculos amorosos conflictivos, los problemas familiares y diversos dilemas actuales.

Las dos primeras entregas generaron un impacto significativo y transformaron la producción en un fenómeno televisivo, tanto por su estética como por la profundidad de sus historias. De cara a la tercera temporada —prevista, según estimaciones, para comienzos de 2026— la expectativa continúa creciendo entre los seguidores.

El equipo creativo apostó por construir un desenlace sólido para la historia, con el objetivo de cerrar los arcos narrativos y resolver los conflictos que han marcado a los personajes principales, liderados por Zendaya en su papel protagónico como Rue.

‘Euphoria 3′: fecha de estreno y detalles sobre la trama de la nueva temporada

No obstante, HBO soltó el nuevo tráiler oficial de la tercera temporada de Euphoria, apostándole a presentar una nueva fase de la historia. Los protagonistas salieron a la luz, una vez más, prometiendo ser una entrega distinta.

En el adelanto, de un poco más de dos minutos, el público logró reencontrarse con los personajes, los cuales dejaron la escuela y ahora llevan sus vidas por aparte. Cada uno plasma una realidad, llegando a buscar un objetivo en sus escenarios.

De acuerdo con el post, Rue seguirá ligada al consumo de drogas y deberá salvarse de los narcotraficantes, quien van por ella por la deuda que debía saldar con Laurie. Por su parte, Nate y Cassie estarán en una relación, sufriendo altibajos por decisiones de ambos.

Maddy, Jules y Lexi aparecen en breves momentos, mostrando un poco de lo que serán sus vidas a lo largo de la temporada. Cada una vive un espacio diferente, buscando alcanzar esa gloria que deseaban en la escuela.

Los fanáticos pudieron ver a Rosalía metida en el papel, bailando y moviéndose de manera sensual en la barra de un club. De igual manera, nuevos personajes se presentaron, dando un vistazo a los conflictos que existirán.

¿Cuándo se estrena ‘Euphoria 3′?

Según el avance oficial que lanzó HBO, el 12 de abril será la fecha de estreno de la tercera, y posiblemente última, temporada de la producción.