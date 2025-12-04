‘Euphoria 3′: fecha de estreno y detalles sobre la trama de la nueva temporada

Desde su lanzamiento en 2019, Euphoria se ha convertido en una de las producciones más exitosas y debatidas de HBO Max. La serie conquistó al público por su enfoque directo y sin filtros, explorando la realidad de un grupo de adolescentes que lidian con situaciones intensas marcadas por presiones sociales, adicciones, relaciones sentimentales complicadas, tensiones familiares y problemáticas contemporáneas.

Sus dos primeras temporadas causaron un gran impacto, posicionándose como un fenómeno dentro de la televisión actual. En cuanto a la tercera temporada —que, según proyecciones, se estrenará a inicios de 2026— las expectativas siguen en aumento.

El equipo detrás del proyecto trabaja en darle un cierre completo a la trama, poniendo fin a las historias individuales y conflictos que se han ido tejiendo alrededor de sus personajes principales, encabezados por Zendaya en el papel de Rue.

¿Cuándo se estrenará ‘Euphoria 3′?

De acuerdo con lo que se reveló recientemente de forma oficial, HBO Max lanzará esta nueva entrega de la famosa serie en abril de 2026, luego de cuatro años de espera. Aunque no se tiene un día concreto, se espera que sea a inicios del mes.

¿Qué sucederá con los protagonistas?

De acuerdo con lo que salió a la luz, Sam Levinson, director, contó qué pasará con los personajes principales en esta etapa, teniendo en cuenta la brecha de tiempo que sufrió el relato.

En cuanto a Rue, estará involucrada con narcotraficantes, buscando saldar sus deudas de maneras ingeniosas. Seguirá con consumo de drogas y será mucho más unida a Lexi.

Euphoria 3: estreno de HBO en 2026. | Foto: HBO Max - Tráiler Euphoria 2

“Básicamente, retomamos a Rue al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie, intentando encontrar formas muy innovadoras de saldarla”, comentó.

Cassie y Nate seguirán juntos, al punto de comprometerse y vivir una vida enredada en secretos. De hecho, ella buscará una doble vida, la cual será descubierta por el joven.

“Estoy convencido de que esta es nuestra mejor temporada hasta la fecha. Cassie y Nate de hecho se casan en esta temporada. Lo estoy confirmando. Prometo que será una noche inolvidable”, dijo en diálogo con Variety.