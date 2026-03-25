Estos son los grandes estrenos de Netflix en el mes de abril de 2026

Con la mirada puesta en mantener a su audiencia conectada, Netflix prepara una nueva ola de estrenos que comenzará a moverse en los próximos días, justo en la recta final de marzo.

La plataforma ya tiene listo su plan para abril, mes en el que sumará varias producciones con la intención de renovar su catálogo y captar la atención de sus suscriptores.

La apuesta incluye una mezcla variada: series, películas y realitis pensados para distintos gustos y estilos de consumo.

Estrenos de Netflix Foto: NurPhoto via Getty Images

La estrategia es clara: ampliar la oferta y no soltar al público. Con este paquete de lanzamientos, el servicio de streaming le da un empujón a la programación de este tercer mes del año, especialmente en su primera mitad, apostando otra vez por la diversidad de contenidos como gancho para seguir sumando espectadores.

Series y películas que se estrenarán en Netflix para el mes de abril

Series

Besos, Kitty: Temporada 3 (02/04/2026)

Con su vida amorosa en pleno auge, Kitty está lista para un último año escolar memorable. ¿Se interpondrán en su camino los secretos, los escándalos y sus propias inseguridades?

Perfil falso: Temporada 3 (15/04/2026)

Una misteriosa pareja millonaria, una exconvicta y alguien con sed de sangre convierten una luna de miel soñada en una pesadilla para Camila y Miguel.

Bronca: Temporada 2 (16/04/2026)

En un club de campo, una pareja de empleados graba una pelea entre su jefe y su esposa, desatando una guerra de chantaje en la que nadie puede ganar.

Machos alfa: Temporada 5 (17/04/2026)

Vivir entre hombres siempre genera caos…, y ahora las mujeres de sus vidas buscan reinventarse. ¿La solución a los problemas de estos amigos será la convivencia masculina?

Stranger Things: Relatos del 85 (23/04/2026)

Invierno de 1985, Hawkins. Es hora de volver a este pueblo lleno de secretos, donde nuestros entrañables héroes enfrentan nuevos y extraños misterios.

Películas

Comer, rezar, ladrar (01/04/2026)

Cinco dueños de perros acuden a un legendario maestro en las montañas en busca de consejos para sus traviesos cachorritos. Pero los que necesitan entrenamiento no son sus caninos.

Sobran las palabras (03/04/2026)

Una chica, la única oyente de una familia sorda, descubre su don para cantar, pero enfrenta un dilema: cumplir con su deber o seguir su propio camino.

Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill (21/04/2026)

Este documental sobre crímenes reales analiza la disputa de un entrenador de doma con sus estudiantes, que derivó en un tiroteo y un juicio increíble.

Documentales y especiales

La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson (03/04/2026)

Una profunda mirada a la emocionante vida y el impactante asesinato de la ciclista profesional Moriah Wilson, y al largo camino que recorrió el responsable para evadir su captura.

Confía en mí: El falso profeta (08/04/2026)

En esta serie documental de crímenes reales, una cineasta experta en cultos se infiltra en una secta polígama para exponer a un profeta autoproclamado y llevarlo ante la justicia.

Ronaldinho (16/04/2026)

De joven prodigio a ícono deportivo global. Esta serie presenta la vida y la carrera de la estrella del fútbol brasileño Ronaldinho.

Eventos en vivo

WWE WrestleMania: Temporada 42: 2026 (18/04/2026)

Las más grandes Superestrellas de la WWE compiten por el oro y la gloria en encuentros que definirán sus carreras en el escenario más grande de todos.

Supernova Strikers: Genesis (26/04/2026)

Enfrentamientos épicos. Interpretaciones inolvidables. Celebridades e influencers intercambian golpes, y las estrellas iluminan el espectáculo de boxeo más descabellado de México.

Niñez y familia

Los tipos malos: La serie: Temporada 2 (02/04/2026)

La banda quiere lograr la mayor racha delictiva de su historia. Pero, para convertirse en íconos del crimen, tendrán que lidiar con imitadores, justicieros y con ellos mismos!

Calle CoComelon: Temporada 7 (20/04/2026)

Desde una granja hasta un desfile con carrozas, las oportunidades para jugar se multiplican para J. J. y sus amigos, mientras se ayudan entre ellos y aprenden sobre sentimientos.