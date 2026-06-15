‘La casa Guinness’ tendrá temporada 2: el nuevo éxito del creador de ‘Peaky Blinders’

Netflix decidió apostar nuevamente por una de sus producciones históricas más comentadas de los últimos meses. La plataforma de streaming confirmó la renovación de La casa Guinness para una segunda temporada.

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Esta noticia llega después de que la serie lograra llamar la atención tanto de la crítica como del público desde su estreno.

La producción fue creada por Steven Knight, quien también estuvo a cargo del fenómeno Peaky Blinders, y se desarrolla en la Irlanda del siglo XIX.

La historia arranca tras la muerte de Sir Benjamin Guinness y sigue los conflictos, alianzas y luchas de poder que se dan entre sus cuatro hijos mientras intentan mantener en pie el enorme imperio cervecero de la familia.

Desde su llegada al catálogo de Netflix, la serie despertó interés gracias a su combinación de drama familiar, ambición empresarial y acontecimientos inspirados en personajes reales.

Además, contó con un elenco encabezado por actores como Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn y Fionn O’Shea.

Uno de los factores que impulsó la expectativa por una continuación fue el desenlace de la primera temporada. La historia cerró con varios interrogantes abiertos y un importante momento de suspenso que dejó a los espectadores esperando respuestas.

Precisamente por eso, durante meses surgieron especulaciones sobre el futuro de la producción y la posibilidad de que Netflix aprobara nuevos capítulos.

La producción de Netflix que tendrá segunda temporada Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Ahora, la plataforma confirmó que la serie regresará con una segunda entrega y que la producción de los nuevos episodios comenzará en 2027.

Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno, el hecho de que salga una segunda temporada habla del potencial que representa esta producción.

De hecho, Steven Knight ya ha dejado claro que sus planes van mucho más allá de una segunda temporada.

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El creador aseguró que su intención es hacer varias entregas y llevar la narrativa hasta la década de 1960, siguiendo la evolución de la familia Guinness a través de distintas generaciones.

Con esta renovación, La casa Guinness consolida su lugar dentro de las apuestas más ambiciosas de Netflix en el género histórico y demuestra que el creador de Peaky Blinders todavía tiene muchas historias por contar en la plataforma.