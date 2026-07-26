Estrenos imperdibles que llegan a Netflix la última semana de julio

La última semana de julio llegará cargada de novedades para los suscriptores de Netflix. Entre el 27 y el 31 de junio, la plataforma incorporará nuevas series, películas y producciones con el objetivo de ofrecer opciones para todo tipo de público.

Top 1 mundial en Netflix: el thriller adulto sobre la infidelidad que supera los récords de visualizaciones

La compañía renueva constantemente su catálogo y apuesta por contenidos variados que buscan captar la atención tanto de los fanáticos de las maratones de capítulos como de quienes prefieren producciones más cortas para disfrutar en sus momentos libres.

Con esta tanda de estrenos, Netflix refuerza su estrategia para mantenerse entre las plataformas de streaming más populares del mercado.

Estrenos en Netflix la última semana de julio

Mary Beth Barone: Galaxy Brain

(28 de julio)

¿Es un ex mejor amigo el peor ex? ¿Pueden las aplicaciones de citas salvar la democracia? ¿Qué pasa con el merchandising del NYPD? Mary Beth Barone tiene todas las respuestas en este ingenioso especial.

Proyecto final

(29 de julio)

Nueva escuela, nuevo comienzo..., hasta que ciertos ataques en línea y un peligroso acercamiento con un compañero incitan una transformación en Tamara.

Los asesinatos de Idaho: pesadilla en la universidad

(29 de julio)

Mediante grabaciones de cámaras policiales, mensajes y entrevistas, este documental investiga el terrible asesinato de cuatro universitarios en Idaho.

Furioso

(29 de julio)

Herido y con amnesia, un hombre halla refugio con un entrenador de artes marciales mixtas y sube al cuadrilátero, dividido entre un futuro esperanzador y un pasado que lo acecha.

Bomba en el Pan Am 103

(30 de julio)

En 1988, un trágico atentado en cielo escocés durante un vuelo transatlántico une a la policía local y al FBI en la búsqueda de los atacantes. Basada en una historia real.

Un comeback salvaje

(30 de julio)

Veinte años después del escándalo que separó a un popular trío de K-pop, sus integrantes se reúnen para un concierto..., pero primero deben superar una serie de obstáculos.

Al estrenarse estas producciones, los suscriptores fieles de este gigante de streaming esperan con ansias lo que la plataforma tiene para ofrecer la primera semana del mes de agosto del presente año.