‘La maldición del Titán’ llega a Disney+: todo sobre el estreno de ‘Percy Jackson 3’. Fecha de estreno y avance

Durante el panel oficial desarrollado en la Convención Internacional de Cómics de San Diego (Comic-Con) 2026, la plataforma Disney+ anunció formalmente que la tercera temporada de la serie Percy Jackson y los Dioses del Olimpo estará disponible para sus suscriptores a partir del próximo 20 de noviembre.

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El anuncio estuvo acompañado por la divulgación del primer avance en video de los nuevos episodios, que en esta entrega adaptarán el libro La maldición del Titán, tercera entrega de la saga literaria juvenil.

A diferencia de las dos primeras entregas cuyos lanzamientos se registraron en los meses de diciembre de 2023 y 2025, respectivamente, la plataforma optó por adelantar el margen de espera a menos de cuatro meses respecto al anuncio en la Comic-Con. La rápida renovación de la producción y el inicio temprano del rodaje permitieron acelerar los tiempos de posproducción para responder a la demanda de la audiencia.

Asimismo, la distribución del contenido presentará una modificación en su dinámica semanal: los episodios de la tercera temporada estarán disponibles en el catálogo los días viernes, dejando atrás la ventana de publicación de los días miércoles utilizada en las entregas anteriores.

La narrativa de esta nueva etapa se centra en las consecuencias directas de la Gran Profecía del Oráculo de Delfos y la repentina desaparición del personaje de Annabeth Chase, interpretado por la actriz Leah Sava Jeffries. El conflicto argumental sitúa a Percy Jackson (Walker Scobell) ante decisiones cruciales sobre el destino del Olimpo, en medio de la amenaza que representan los titanes.

De acuerdo con la información confirmada por la producción durante la convención de San Diego, el elenco principal integrado por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell y Tamara Smart sumará nuevas figuras para enriquecer la trama:

Inclusiones juveniles: Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie se integran para dar vida a Nico y Bianca di Angelo, personajes clave por su condición de hijos semidioses de Hades.

Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie se integran para dar vida a Nico y Bianca di Angelo, personajes clave por su condición de hijos semidioses de Hades. Elenco de soporte y antagonistas: Se confirmó la participación de reconocidos actores como Jesse L. Martin, Kate McKinnon, David Costabile, Ming-Na Wen, Jennifer Beals, Dafne Keen y Hubert Smielecki.

Se confirmó la participación de reconocidos actores como Jesse L. Martin, Kate McKinnon, David Costabile, Ming-Na Wen, Jennifer Beals, Dafne Keen y Hubert Smielecki. El Titán Atlas: El actor Holt McCallany encabezará la interpretación del personaje antagónico Atlas, figura central en el desarrollo de La maldición del Titán.

La continuidad alcanzada por la serie televisiva representa un hito dentro de la trayectoria de la franquicia literaria en la pantalla. Tras los intentos cinematográficos de principios de la década de 2010 por parte de 20th Century Fox, que solo lograron llevar al cine los dos primeros libros con recepció desigual por parte de la crítica y los lectores, la serie con el respaldo directo del autor Rick Riordan consolida su paso con la producción de su tercera temporada consecutiva.

Con la confirmación de la fecha fijada para noviembre, el servicio de streaming busca fortalecer su oferta de series de fantasía para el cierre del año, adaptando una de las sagas de literatura juvenil más leídas de los últimos años.