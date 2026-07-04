¿Qué ver en Netflix, Prime Video y HBO Max este fin de semana? Los estrenos imperdibles del 4 al 6 de julio

Las principales plataformas de streaming han actualizado sus catálogos para el primer fin de semana de julio de 2026 con una oferta que abarca desde la ciencia ficción de alto presupuesto hasta el cine de terror contemporáneo. Producciones protagonizadas por figuras de renombre internacional y esperados regresos televisivos encabezan la lista.

Terror, humor negro y un final impredecible: la serie de Apple TV+ que Guillermo del Toro califica como “la mejor en mucho tiempo”

Aquí un desglose detallado y verificado de las novedades disponibles entre el 3 y el 5 de julio en los principales servicios de entretenimiento digital.

Amazon Prime Video

El catálogo de Amazon Prime Video incorpora desde este 3 de julio uno de sus proyectos cinematográficos más ambiciosos de la temporada:

‘Proyecto Salvación’. La cinta, adscrita al género de la ciencia ficción espacial, cuenta con el protagonismo de Ryan Gosling, cuya interpretación ha comenzado a sumar valoraciones positivas dentro del circuito especializado.

Junto a este largometraje, la plataforma también suma a su oferta las películas ‘Zoo’ y la conocida producción comercial ‘Jurassic World’, ampliando las opciones de entretenimiento familiar y de aventura.

Apple TV

Por su parte, Apple TV mantiene su enfoque en las producciones seriadas de alta factura con el lanzamiento de la tercera temporada de ‘Silo’. Esta serie de suspenso distópico ha logrado consolidar una base de seguidores estable gracias a su narrativa de intriga subterránea, posicionándose como una de las continuaciones más esperadas del periodo estival dentro del formato de la pequeña pantalla.

HBO Max

Para los entusiastas del cine de género, HBO Max ha incluido en su parrilla del 3 de julio:

‘La momia de Lee Cronin’. Bajo la dirección de Cronin, la película busca revitalizar un arquetipo clásico de la literatura y el cine de monstruos bajo una óptica contemporánea.

Asimismo, la plataforma diversifica su oferta de cara al domingo 5 de julio con la llegada de propuestas de corte internacional y cinematográfico riguroso. Destacan en la lista el drama criminal ‘Un profeta’ y la aclamada ‘Emilia Pérez’, una obra que ha despertado particular interés en festivales internacionales debido a su hibridación de géneros y su propuesta estética disruptiva.

Netflix, Disney+ y plataformas alternativas

El gigante del streaming, Netflix, opta por una estrategia moderada para este cierre de semana, programando el estreno de la serie ‘Destellos del mañana’ para el próximo 5 de julio.

En una línea similar de nicho y fidelización de audiencias, Disney+ recurre a una de sus propiedades intelectuales más longevas e icónicas al presentar el 3 de julio ‘Los Simpson: Simpsley’, un episodio especial en formato de serie corta que expande el universo de la familia de Springfield.

Finalmente, el circuito de distribución en España y Latinoamérica encuentra soporte en operadores como Movistar Plus y Filmin, que apuestan de forma decidida por el cine europeo, documental e independiente.