El reconocido humorista bogotano Nelson Polanía, conocido artísticamente como ‘Polilla’, acompañó por primera vez a su hijo, el creador de contenido David Polanía, durante la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ celebrada en la ciudad de Medellín. El acontecimiento cobra especial relevancia para el entorno de la familia, que ha atravesado un periodo de cambios tras el fallecimiento en septiembre de 2024 de la inolvidable humorista Fabiola Posada, conocida como ‘La Gorda Fabiola’.

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De acuerdo con lo expresado por David Polanía a través de su cuenta oficial de Instagram, la participación de su padre en el evento se dio de manera espontánea durante una estancia por compromisos laborales en la capital antioqueña. El joven creador de contenido calificó la experiencia como el cumplimiento de un anhelo personal que mantenía desde que hizo pública su orientación sexual.

“Tras mi salida del closet siempre anhelé marchar en familia. En 2022, cuando marché por primera vez, mis hermanos, mis primos y mis sobrinos me sorprendieron y acompañaron (...). Y en cada edición una pregunta rondaba mi cabeza: ¿Cuándo podría llevar a las personas que me dieron la vida?”, relató David Polanía en un video publicado en sus redes.

El joven detalló que, al coincidir su estancia con la movilización en el centro de Medellín, fue el propio Nelson Polanía quien tomó la iniciativa de sumarse al recorrido. “Lo que más me sorprendió fue la iniciativa de mi papá. Me expresó que quería acompañarme”, afirmó, destacando el valor de contar con el respaldo de su progenitor en un entorno de visibilidad y respeto.

Por su parte, Nelson Polanía ‘Polilla’ utilizó sus redes para compartir una reflexión sobre el aprendizaje y la evolución en el rol de la paternidad. El humorista de Sábados Felices vinculó este momento con las complejas vivencias emocionales que ha afrontado la familia en el último año.

“En un camino lleno de transiciones, unas experiencias de vida que te sacuden bien, otras muy dolorosas, pero que a la larga todas te dan enseñanzas, hijo mío”, manifestó el comediante. Asimismo, agregó que el proceso actual le ha permitido “crecer en aprender que también vinimos a entender a otros, saber que todos somos distintos y que formamos no solamente el conocimiento sino el corazón”.

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El humorista también resaltó las muestras de afecto recibidas por parte de los asistentes a la marcha, quienes recordaron con respeto a su fallecida esposa. De acuerdo con sus declaraciones, el espacio propició “tantos abrazos y palabras lindas de la gente al recuerdo de tu mamita”, haciendo alusión al legado que Posada dejó en el público colombiano.

Tras el deceso de ‘La Gorda Fabiola’ en septiembre de 2024 debido a complicaciones derivadas de patologías crónicas como la diabetes y problemas cardíacos, tanto Nelson como su hijo David han compartido de manera paulatina cómo afrontan el duelo y los proyectos que quedaron pendientes, entre ellos producciones y viajes planificados.