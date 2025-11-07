Fabiola Emilia Posada, más conocida como la Gorda Fabiola, dejó un profundo vacío y marcó la farándula colombiana, luego de que perdiera la vida por una complicación que afectó gravemente su salud.

La reconocida humorista falleció el 19 de septiembre del 2024 y la noticia fue confirmada por el programa matutino Día a Día, y amigos y familiares expresaron su dolor y recordaron momentos que vivieron juntos a través de sus redes sociales, como su esposo e hijos, quienes desde esa fecha la recuerdan constantemente en sus publicaciones y entrevistas.

Hijo de la Gorda Fabiola confesó haberla visto

David Polania Posada es el hijo menor de los humoristas, quien hace un tiempo contó el doloroso momento que vivió en el sepelio de su mamá y en una reciente entrevista en La Kalle aseguró que ha podido verla constantemente.

“Los sueños son una ventana a poder ver con esos seres, a poderse comunicar a través de ellos y yo creo que con mi mamá sí hemos tenido una comunicación muy plena. Incluso estos últimos días pude soñar con ella, ella está tranquila, está feliz y sonriente con su melena blanca, con sus vestidos coloridos y ella está tranquila, y verla así me tranquiliza mucho”.

También mencionó que a los pocos días del fallecimiento de la actriz, su pareja lo invitó a Guatavita porque lo había visto bajo de ánimo por lo sucedido y en el lugar donde almorzaron vivió una experiencia en la que pudo verla a través de un “rayo de luz” que le ilumino el rostro.

“El día estaba nublado y nos hicimos en la terraza, y yo me hice en un lado de la mesa. Y haz de cuenta que de un momento a otro el cielo nublado abre un huequito y por ese huequito baja un rayo de luz, y me ilumina solo la cara”, comentó.

Polilla y su hijo recordaron a la Gorda Fabiola | Foto: Montaje de SEMANA | Instagram de Polilla

“También en ese momento, habíamos pedido una entrada. En ese momento llega la entrada y la vasija en la que llega, es la misma que utilizamos en la casa, como si me lo estuviera sirviendo ella”, precisó, agregando que se sintió conmovido porque su mamá siempre comunicaba y transmitía ese amor a través de la comida.