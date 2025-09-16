Nelson Polanía Garzón, más conocido como Polilla, es un actor y comediante colombiano, quien mantuvo una relación por más de tres décadas con La Gorda Fabiola, reconocida por su carisma e inigualable sentido del humor.

Sin embargo, el fallecimiento de la comediante samaria el año pasado dejó un profundo vacío y marcó la farándula colombiana, luego de que perdiera la vida por una complicación que afectó gravemente su salud.

Durante este año, Polilla ha compartido el proceso de cómo ha llevado este duelo, recordando a la actriz con publicaciones de momentos que pasaron juntos y emotivos mensajes.

Asimismo, el comediante se unió a la reciente tendencia que circula en internet de realizar una fotografía con ayuda de la inteligencia artificial y enterneció a los seguidores con una conmovedora imagen junto a la humorista.

“Probando la tendencia con IA, #polaroid, donde podemos crear imágenes nuevas juntando dos fotografías, también lo hice, saqué una fotografía que no existía con la artista, la actriz y comediante que amé, disfruté y admiré siempre... el resultado me encantó”, escribió.

La publicación superó los 77 mil me gusta y 200 comentarios en donde los amigos, seguidores y fanáticos de la pareja dejaron tiernos mensajes, e incluso contaron sus experiencias recreando la foto con la perdida de un ser querido.

“Un amor para siempre”; “la foto que más me gusta de las tantas que he visto de IA”; “amo. Un abrazo gigante”; “nos aferramos a la inteligencia artificial para crear un hermoso recuerdo con nuestros seres queridos”; “yo lo hice con mi padre que murió cuando tenía un año de nacida, amé verlo conmigo así sea una fotico”, entre muchos más.

¿Cuándo y a qué hora será el homenaje de la Gorda Fabiola?

Polilla también compartió a través de su perfil de Instagram la noticia de un encuentro eucarístico que realizarán en honor al cumpleaños y primer año de fallecimiento de su exesposa Fabiola Emilia Posada Pinedo.

El homenaje se llevará a cabo en el Centro Comercial Gran Estación, en el costado esfera, en el segundo piso, en frente del local de su marca de ropa, especializada en tallas grandes plus y curvy. El evento será a las 10 de la mañana el próximo 18 de septiembre.