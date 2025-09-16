Suscribirse

GENTE

Polilla creó una nueva fotografía con la Gorda Fabiola gracias a la IA y conmovió a sus seguidores: “El resultado me encantó”

El comediante compartió una foto junto a la actriz y enterneció a sus seguidores.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

16 de septiembre de 2025, 11:44 p. m.
Polilla recreó una fotografía junto a la Gorda Fabiola con ayuda de la inteligencia artificial.
Polilla recreó una fotografía junto a la Gorda Fabiola con ayuda de la inteligencia artificial. | Foto: Captura de Instagram @polilla_feliz

Nelson Polanía Garzón, más conocido como Polilla, es un actor y comediante colombiano, quien mantuvo una relación por más de tres décadas con La Gorda Fabiola, reconocida por su carisma e inigualable sentido del humor.

Sin embargo, el fallecimiento de la comediante samaria el año pasado dejó un profundo vacío y marcó la farándula colombiana, luego de que perdiera la vida por una complicación que afectó gravemente su salud.

Contexto: Hijo de La Gorda Fabiola y Polilla se pronunció tras quedar atrapado en Israel por conflicto con Irán: “estoy en un refugio”

Durante este año, Polilla ha compartido el proceso de cómo ha llevado este duelo, recordando a la actriz con publicaciones de momentos que pasaron juntos y emotivos mensajes.

Asimismo, el comediante se unió a la reciente tendencia que circula en internet de realizar una fotografía con ayuda de la inteligencia artificial y enterneció a los seguidores con una conmovedora imagen junto a la humorista.

Probando la tendencia con IA, #polaroid, donde podemos crear imágenes nuevas juntando dos fotografías, también lo hice, saqué una fotografía que no existía con la artista, la actriz y comediante que amé, disfruté y admiré siempre... el resultado me encantó”, escribió.

La publicación superó los 77 mil me gusta y 200 comentarios en donde los amigos, seguidores y fanáticos de la pareja dejaron tiernos mensajes, e incluso contaron sus experiencias recreando la foto con la perdida de un ser querido.

“Un amor para siempre”; “la foto que más me gusta de las tantas que he visto de IA”; “amo. Un abrazo gigante”; “nos aferramos a la inteligencia artificial para crear un hermoso recuerdo con nuestros seres queridos”; “yo lo hice con mi padre que murió cuando tenía un año de nacida, amé verlo conmigo así sea una fotico”, entre muchos más.

Contexto: Polilla recordó a la ‘Gorda Fabiola’ con conmovedor mensaje en el Día de la Mujer: “Nunca me dejó volver a ser el mismo”

¿Cuándo y a qué hora será el homenaje de la Gorda Fabiola?

Polilla también compartió a través de su perfil de Instagram la noticia de un encuentro eucarístico que realizarán en honor al cumpleaños y primer año de fallecimiento de su exesposa Fabiola Emilia Posada Pinedo.

El homenaje se llevará a cabo en el Centro Comercial Gran Estación, en el costado esfera, en el segundo piso, en frente del local de su marca de ropa, especializada en tallas grandes plus y curvy. El evento será a las 10 de la mañana el próximo 18 de septiembre.

Ante la invitación, varias personas se pronunciaron y afirmaron que los acompañarán en ese día tan especial para la familia, otros aseguraron que fue un lindo gesto, pero no podrán asistir y algunos preguntaron si lo transmitirán por internet.

