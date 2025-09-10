El fallecimiento de la Gorda Fabiola marcó un duro golpe para la farándula colombiana, dejando un vacío irreparable en el mundo del humor. La reconocida comediante perdió la vida tras una complicación en su estado de salud, generando profundo dolor en su esposo, Polilla, y en sus hijos.

La pérdida de la famosa comediante llevó a que miles de personas sufrieran por este vacío, pues aclamaban su trabajo en los medios. Su personalidad, esencia y talento la catapultaron en el corazón de los fanáticos, quienes la siguen recordando tras un año de su muerte.

Por tal motivo, Nelson Polanía, nombre de pila de su pareja sentimental, decidió realizar un evento especial como homenaje a su memoria, reviviendo aquella fecha que impactó y transformó su realidad. El también humorista subió información a su perfil, esperando llamar la atención de los curiosos.

De acuerdo con lo que se reveló, habrá una sentida cita a mitad de septiembre, buscando unir a todos aquellos que quisieron y apoyaron a La Gorda Fabiola en vida. La presencia estará cargada de un toque religioso y espiritual.

“Amigos, les hago extensiva esta invitación por si quieren acompañarnos …es un encuentro para orar y agradecer su memoria y legado… gracias”, escribió Polilla en el pie de foto del post, donde ubicó toda la información.

En la imagen que subió, el famoso agregó unas palabras sentidas para recordar que este es el primer aniversario de muerte de la celebridad.

“Encuentro eucarístico en honor al cumpleaños y primer año de fallecimiento de Fabiola Emilia Posada Pinedo. Dios, espero hayas podido encontrar mi prontuario en los archivos del cielo. La Gorda Fabiola”, se observó en el post.

¿Dónde será el evento?

Este homenaje a la famosa humorista fallecida será en el Centro Comercial Gran Estación, costado esfera. Específicamente será en el segundo piso, frente a By La Gorda Fabiola.

¿Cuándo y a qué hora será el homenaje?

Este evento se realizará el 18 de septiembre de 2025, a las 10:00 de la mañana.

Muchas personas reaccionaron a la invitación, afirmando que los acompañarían ese día o a la distancia, pues la llevaban en el corazón. Otros aseguraron que era un gesto muy bonito y amoroso, teniendo en cuenta el significado que tuvo la actriz en los corazones de millones de seguidores.