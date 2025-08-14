El reconocido humorista colombiano Nelson Polanía, más conocido como Polilla, ha llamado la atención recientemente, luego de hablar en sus redes sociales de si retomaría un aspecto importante en la vida de cualquier persona, luego de la muerte de su La Gorda Fabiola en el mes de septiembre del año pasado.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó si estaba dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor.

Ante esto, Polilla respondió con sinceridad y respeto, dejando ver que aún siente profundamente la ausencia de su compañera de vida, y resaltó que cuando hay sentimientos muy arraigados, es mejor preferir la soledad.

“Amar es fácil, te dejas llevar y ya, lo complicado es encontrar esa persona que te encante y quiera sellar ese compromiso con responsabilidad del alma, el corazón y la mente, si no, es mejor estar solo, para no sufrir ni hacer sufrir a otro”, escribió Nelson Polanía en su historia.

Este pensamiento, revelado un año después del fallecimiento de La Gorda Fabiola, generó reacciones y comentarios entre los seguidores, y los que más resaltaron fueron aquellos enfocados hacia la admiración que hizo sentir con sus palabras: “Tan bello Polilla, te admiro mucho”; “Eso se llama responsabilidad afectiva”; “Si no se siente preparado, es mejor que no lo haga”; “Es consciente que puede lastimar a alguien y por eso mejor no lo hace”; “No descarta la idea, pero se le siente sinceridad al decir que no quiere herir a nadie”, fueron algunos de los comentarios.

Polilla recordó importante momento, luego de 10 meses de la muerte de La Gorda Fabiola

En los últimos meses, Polilla ha compartido numerosos recuerdos junto a Fabiola Posada, y recientemente, en su cuenta de Instagram, donde supera los 950 mil seguidores, publicó un emotivo video grabado detrás de cámaras durante una jornada de ’Sábados felices’.

En las imágenes, se les ve compartiendo un momento junto a la también humorista María Auxilio Vélez, quien, en tono de humor, fingía disputar el cariño y el amor de Polilla, el esposo de La Gorda Fabiola.

“Un TBT... Uno de los videítos que teníamos por ahí guardados, donde nos divertíamos en descanso o break de grabaciones con mi amorcito”, escribió Polilla, dejando ver una vez más el profundo vínculo que los unía.