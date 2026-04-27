Giovanny Ayala reveló la razón por la que no asistió al funeral de Yeison Jiménez y tiró dura pulla

Giovanny Ayala volvió a ser tema de conversación en el mundo del entretenimiento tras revelar, el verdadero motivo por el cual decidió no asistir al homenaje póstumo de Yeison Jiménez, realizado en el Movistar Arena de Bogotá.

Sus declaraciones se dieron en el programa Se dice de mí, del Canal Caracol, donde el cantante no solo explicó su ausencia, sino que también lanzó fuertes críticas sobre lo que, a su juicio, fue un comportamiento inapropiado por parte de algunos colegas durante la despedida.

El doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez en importante fecha familiar: “Dueles”

El fallecimiento de Yeison Jiménez, recordado por éxitos como Ya no mi amor y Aventurero, generó una profunda conmoción en la música popular colombiana, por esta razón, su despedida reunió a miles de fanáticos y a varias figuras del género, en un evento que pretendía honrar su legado artístico. Sin embargo, para Giovanny Ayala, el tono que tomó la ceremonia no fue el adecuado para la ocasión.

Durante la entrevista, el cantante fue enfático en señalar que vivió su duelo de manera íntima y alejado de las redes sociales.

“Yeison fue el sentimiento más profundo de mi corazón, llevé mi luto, en mi alma, en mi espacio con mi familia”, expresó, dejando claro que su ausencia no respondió a indiferencia, sino a una decisión personal basada en el respeto que sentía por su colega.

Giovanny Ayala habló de la muerte de Yeison Jiménez. Foto: x

Ayala también dejó ver su inconformidad con lo ocurrido en el escenario del Movistar Arena. “Mire lo que pasó allí, que usted sabe que yo no tengo pelos en la lengua, no era un momento de un concierto normal”, afirmó.

En ese sentido, el cantante recordó incluso palabras del propio Yeison Jiménez, quien, según indicó, habría manifestado en vida cómo quería ser recordado. “Él lo dijo en una canción que quería descansar, que no quería flores, que él quería descansar, lo manifiesta en su canción de despedida”, señaló Ayala, sugiriendo que el evento no respetó del todo ese deseo.

Yeison Jiménez recibió gran homenaje: su rostro está en la etiqueta de famoso aguardiente

Uno de los puntos más polémicos de su intervención fue la crítica directa a ciertos comportamientos de otros artistas presentes en la ceremonia. Sin mencionar nombres, describió situaciones que consideró fuera de lugar: “Este muchacho jodiendo las partes íntimas al otro colega, el otro aquí, el otro allá, salten acá. No creo que era el momento”.

Estas palabras encendieron el debate en redes sociales, donde seguidores del género se dividieron entre quienes respaldan su postura y quienes consideran que exageró en sus señalamientos.

@caracoltv Giovanny recordó con cariño a Yeison Jiménez 💙 y explicó por qué no pudo asistir a su sepelio 😔 GiovannyAyala SeDiceDeMí ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

Ayala sostuvo que su decisión de no asistir evitó posibles tensiones mayores. “Yo manifesté mi inconformidad porque me siento del medio, me siento de un equipo, de familia de la música popular, entonces pienso que era mejor no haber ido porque hubieran pasado cosas más desagradables”, afirmó.

“Yo guardé mi luto, toda la noche. Me acuesto pidiéndole por el alma de mi padre, de mi abuela, mi tío Fernando, de amigos que se han ido y de Yeison”, concluyó.