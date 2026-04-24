El doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez en importante fecha familiar: “Dueles”

El recuerdo de Yeison Jiménez sigue más vivo que nunca en su familia y en sus seguidores, pues a más de tres meses de su trágica muerte, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo, el dolor continúa haciendo parte de las millones de personas que admiraban su talento.

A través de su cuenta de Instagram, su hermana, Lina Jiménez, compartió unas palabras cargadas de nostalgia, dejando ver que el proceso de duelo sigue siendo profundamente difícil.

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La publicación realizada en las horas de la mañana del viernes, 24 de abril recordó un día importante para la familia, el cumpleaños de su mamá, lo intensificó la carga emocional del mensaje.

“Entonces empezaron a llegar las fechas especiales, como el cumpleaños de nuestra madre y recuerdo cada festejo, cada risa en familia cuando éramos uno solo. Te extraño, hermano. Tu guerrera te ama y te llora todos los días. Dice que no te supera y que espera el reencuentro contigo”, escribió, despertando la empatía de miles de usuarios que no tardaron en enviar mensajes de apoyo.

La muerte de Yeison Jiménez marcó un antes y un después en la música popular colombiana. Reconocido por éxitos como El aventurero, Vete y Ya no mi amor, el artista había logrado consolidar una carrera sólida y conectar con un público amplio gracias a sus letras cargadas de sentimiento y su repentina partida no solo dejó un vacío en la industria, sino también en su entorno más cercano.

Desde entonces, su familia ha optado por mantener viva su memoria a través de homenajes, publicaciones y recuerdos compartidos en redes sociales. Sin embargo, como lo deja ver Lina Jiménez, el dolor no desaparece.

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“Acá estoy junto con mi hermana tratando de aliviar tu ausencia. No te olvidamos, cada día dueles más”, anotó.

Finalmente, dirigió unas palabras a su mamá, quien ha sido una de las más afectadas con todo lo ocurrido:

“Gracias mamá por darnos la vida por luchar por nosotros y por siempre estar en nuestras vidas. Te amamos, tu ángel desde el cielo te cuida, feliz cumpleaños madrecita eres una mujer muy fuerte”.

Yeison Jiménez, cantante colombiano. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Como era de esperarse, algunos de sus seguidores se manifestaron a través de la sección de los comentarios y dejaron algunas palabras de acompañamiento para la familia del artista.

“Bendiciones a toda esta familia. Que ‘El aventurero’ se encuentre en un buen lugar en paz”; “Si yo aun no lo supero... No me imagino ella...“; ”Merece tanta paz y felicidad como el dolor que algún día llego a sentir“ y ”Qué Dios le siga dando fortaleza", son algunos de los mensajes que se leen.