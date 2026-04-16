Yeison Jiménez recibió gran homenaje: su rostro está en la etiqueta de famoso aguardiente

Luego de más de tres meses de la muerte de Yeison Jiménez, quien fue víctima de un accidente aéreo junto a cinco personas de su equipo de trabajo, se adelantó un sentido homenaje a su memoria en las botellas de aguardiente amarillo, las cuales llevan grabado su rostro.

Hace pocas horas, la Industria Licorera de Caldas (ILC) dio a conocer que presentó oficialmente la edición especial del Aguardiente Amarillo de Manzanares, un tributo que busca eternizar el legado del cantante fallecido el pasado 10 de enero.

Este lanzamiento no es una simple estrategia comercial; es un reencuentro de dos símbolos que comparten el mismo origen: Manzanares, Caldas.

El diseño de la botella captura muestra la imagen del artista portando uno de sus característicos sombreros, además de la cúpula de la parroquia de su pueblo natal.

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La estética de la nueva presentación está cargada de un simbolismo especial, pues cuenta con una cinta en tonos amarillos y verdes, los cuales hacen parte de la identidad de la marca, junto a las letras YJ, en compañía del slogan del cantante “con el corazón”.

La creación de esta botella responde directamente a la insistencia de los consumidores tras el fatídico accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Sin embargo, más allá del sentimiento, la ILC también busca proteger el legado de Jiménez frente a la falsificación, ya que a pocas semanas de su muerte, el mercado negro se inundó de botellas no oficiales que usaban su imagen sin autorización.

Aguardiente Amarillo con la imagen de Yeison Jiménez. Foto: Instagram @aguardienteamarillo

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Aunque la expectativa en redes sociales es grande y el video del anuncio ya suma miles de interacciones, la licorera no ha compartido información con respecto al valor final de la botella y la fecha en a que saldrá a la venta.

No obstante, es importante recalcar que este producto debe ser adquirido a través de los puntos oficiales para evitar botellas adulteradas y sin el sello de la compañía.