Alzate destapó video inédito de Yeison Jiménez tras dos meses de su muerte: “Me visitó”

A dos meses de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, miles de personas se han encargado de compartir y revivir algunos de los momentos más importantes y representativos de su carrera dentro de uno de los géneros más escuchados actualmente en la cultura latina.

Alzate, amigo y colega de Yeison Jiménez, sorprendió a su público digital al compartir un video nunca antes visto del fallecido artista, en el que dejó ver la conexión y cercanía que existía entre ellos.

“Quiero que vean este video inédito completico de Yeison Jiménez”, dijo frente a la cámara antes de mostrar el material audiovisual.

En el video se puede ver a Yeison en una de las propiedades de Alzate durante las horas de la mañana, preparando el desayuno para cada una de las personas con las que estaba compartiendo el espacio.

“Hombre, me cogió infragantti, aquí haciendo la comida. Papi, usted sabe que yo puedo fritar huevos hoy mejor”, dijo el artista en su momento.

Este es el video inédito de Yeison Jiménez que Alzate compartió en sus redes sociales. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

La historia detrás del video de Yeison Jiménez y Alzate

Segundos después, Alzate retomó el video y reveló que este es uno de los videos más especiales que tiene con el fallecido artista, pues hace parte de la historia de Mi venganza, una de las canciones en las que trabajaron en colaboración y que, a día de hoy, suma más de 263 millones de reproducciones en YouTube.

“Ese día era por la mañana en mi casa en Miami. Él me visitó y estábamos en el piano durante la noche tomando unos whiskycitos y le mostré por primera vez en piano Mi venganza cuando no era exitosa, cuando nadie la conocía, ni siquiera él la había grabado", relató.

Agregó: “Se levantó con ella en la cabeza a cocinar el desayuno para todos. Yo estaba sentado en la barra, yo se la cantaba, él apenas se la estaba aprendiendo y apenas me decía: ‘quiero grabarla con vos’”.

Para finalizar, reveló que ese fue el momento en el que su amistad se solidificó y nació la conexión que los llevó a trabajar en otros proyectos con el paso del tiempo.

“Ahí, inédito, un videito para todos ustedesa dos meses de la pérdida bien grande”, dijo.