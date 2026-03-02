Gente

Hija de Yeison Jiménez recibió emotivo mensaje en su cumpleaños y conmovió a miles: “Muy fuerte”

Por medio de Instagram, la hermana del fallecido artista se mostró afectada.

Laura Camila Másmela Bernal

2 de marzo de 2026, 8:10 p. m.
El cantante de música popular falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. Foto: instagram: @movistararenaco

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026, causó un profundo dolor entre los colombianos, pues miles de personas seguían su carrera desde hacía varios años y se identificaban con las exitosas canciones que compartió con su comunidad de seguidores.

Después de casi dos meses de lo ocurrido, su hermana, Lina Jiménez, sorprendió con una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram. En medio del dolor por la pérdida, reveló que Thaliana estaba celebrando su primer cumpleaños sin su padre, un detalle que conmovió a los internautas que se mantienen pendientes de la familia del artista de música popular.

“Feliz cumpleaños, niña de mi vida, eres muy fuerte. Te amo”, fueron las palabras que escribió la hermana del fallecido cantante, quien se ha encargado de comunicarse con los millones de seguidores de Yeison para compartir datos importantes con respecto a sus homenajes, proyectos musicales que tenía en mente y el concierto que se llevó a cabo en su honor en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Maiker reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez; habló tras salir de ‘La casa de los famosos’

Las palabras de despedida de Thaliana a Yeison Jiménez que conmovieron a todo un país

En medio del homenaje oficial de despedida a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, en el que cantaron Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Francy, Paola Jara, Jhon Alex Castaño y otras destacadas figuras de la música regional, Thaliana, quien acaba de cumplir ocho años, tomó el micrófono y envió un mensaje que sacó lágrimas a los asistentes.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA
Nicolás Arrieta reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de ‘La casa de los famosos’

“Agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor. Les voy a contar un sueño de mi papá; el sueño de mi papá era vernos crecer, no lo pudo lograr, pero sé que podrá hacerlo en el cielito. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería es que oraran mucho por él, quería paz”, dijo frente a miles de personas.

