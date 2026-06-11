Shakira brilló en el Mundial 2026: qué cantó y cómo fue su regreso al evento deportivo

La inauguración del Mundial 2026 reunió a millones de aficionados en todo el mundo, quienes estuvieron atentos al inicio de una nueva edición del torneo de fútbol más importante y a la ceremonia que dio apertura a una competencia que promete concentrar la atención de los fanáticos durante varias semanas.

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Como parte de la ceremonia de apertura, la música tuvo un papel protagonista con una presentación que estuvo encabezada por Shakira, una de las artistas latinas con mayor reconocimiento internacional.

La cantante colombiana llegó al escenario del evento deportivo con una presentación especial en la que interpretó Dai Dai junto a Burna Boy, la canción oficial del Mundial 2026, un tema que preparó junto a su equipo de trabajo para acompañar el inicio de la competencia.

Su aparición generó expectativa entre los seguidores de la artista y los fanáticos del fútbol que esperaban conocer los detalles del espectáculo.

El show de Shakira hizo parte de una ceremonia que reunió a diferentes figuras de la música y buscó darle apertura a la cita deportiva que durante un mes tendrá como protagonistas a las selecciones participantes.

La artista, quien ya había estado vinculada a otros momentos históricos del fútbol internacional, volvió a ocupar el centro de atención con su presentación en el Mundial.

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Como era de esperarse, miles de personas se conectaron a la transmisión en vivo, convirtiendo a Shakira en tendencia en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron imágenes y videos de su presentación, generando una gran cantidad de comentarios.

“Increíble, siempre dejando a Colombia en alto, es la mejor”; “Amamos el fútbol y amamos a Shakira, ella es lo mejor que hay”; “La reina de los mundiales, cada presentación es increíble”; “No hay palabras para describir lo magnífica que es esta mujer, la amo”; “Diosa, brillando en la cancha más que nadie”; “La reina de las canciones de fútbol, no hay nadie mejor para eso” y “Qué hermosa, que viva Shakira, Colombia y la selección”, son algunas de las palabras que se leen.