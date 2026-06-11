James Rodríguez mandó al frente a Luis Díaz: sentencia directa por ser candidato a Balón de Oro

Luis Díaz ha manifestado en múltiples ocasiones que su ídolo es James Rodríguez. Hoy día, juntos, están a días de poder disputar la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026.

El pasado miércoles toda la delegación colombiana aterrizó en suelo mexicano para instalarse de cara a afrontar la fase de grupos del Mundial. Valga recordar que la Tricolor está ubicada en en grupo K, donde disputará la zona ante Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Néstor Lorenzo tiene dudas únicamente sobre Jhon Córdoba, quien ha presentado algunas complicaciones físicas. Demás jugadores parecen estar sanos tras los amistosos recientes contra Costa Rica y Jordania.

"SI PODEMOS QUEDAR CAMPEONES, LUCHO BALÓN DE ORO, ¿POR QUÉ NO?"



James Rodríguez comentó que Luis Díaz está dentro del top 5 de jugadores a nivel mundial y se puede permitir soñar con el trofeo si hace un gran #MundialEnDSPORTS. pic.twitter.com/uLmg3iWGKx — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

Al descender del avión que los llevó de San Diego, Estados Unidos a Guadalajara, algunos medios tuvieron la chance de entrevistar a jugadores importantes de la selección nacional como James Rodríguez.

El 10 fue consultado por diversos temas; uno de los más importantes la chance de que Luis Díaz ganase el Balón de Oro tras la magistral temporada que firmó con Bayern Múnich en Alemania.

Para el referente de la Tricolor, es sumamente viable que el guajiro entre en disputa de tan prestigioso premio. Llenándolo de halagos, el cucuteño impulsó el nombre de Díaz Marulanda hacia el galardón que entrega el prestigioso medio francés, France Football.

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“Claro, ¿por qué no? Para mí está en el top 5. Lucho ha hecho una temporada única", zanjó emocionado por ver que su compatriota podría ser ganador de dicha corona.

Apuntando sumamente alto junto a la Selección Colombia, creyó que “si llegamos a la final y somos campeones, Lucho Balón de Oro, ¿por qué no?”.

Cifras de Díaz para el Balón de Oro

Un extenso listado de reconocimientos fueron divulgados apenas acabó la temporada y en ellos se resaltaba a Luis Díaz por lo hecho en su primer año con Bayern Múnich.

Dichos números son justamente la mejor carta de presentación del colombiano para ser aspirante al próximo Balón de Oro. Bastará ver cómo le va en el Mundial y si lo hecho en su club le es suficiente para estar en la puja.

Luis Díaz aumentó partido a partido las chances de ganar el Balón de Oro. Su año con Bayern Múnich fue deslumbrante. Foto: Getty Images

26 goles.

19 asistencias.

3 títulos.

51 partidos.

Marcó y asistió en Bundesliga.

Marcó y asistió en fase de Liga de UEFA Champions League.

Marcó en UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain.

Marcó y asistió en octavos de UEFA Champions League ante la Atalanta BC.

Marcó en la ida de los cuartos de UEFA Champions League ante el Real Madrid CF.

Marcó en la vuelta de los cuartos de UEFA Champions League ante el Real Madrid CF.

Marcó y asistió en los cuartos de final de la DFB-Pokal.

Marcó en las semifinales de la DFB-Pokal.

Marcó en la final de la DFL-Supercup.

Ya convirtió dobletes.

Ya convirtió hat-trick.

La temporada más goleadora de su carrera.

La temporada más asistente de su carrera.

Kane lo descartó

A pocos días que arranque la cita mundialista, el inglés Harry Kane tuvo una conversación con el medio galo, L’Équipe. A estos les compartió sus sensaciones sobre la definición del galardón en mención.

Luis Díaz y Harry Kane, delanteros del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Justo en una de sus respuestas fue que llegó el desplante contra Lucho Díaz. A pesar de tenerlo como compañero y saber de primera mano lo que hizo, Kane no mencionó al colombiano, pero sí a su otro compañero, Olise.

"Si nos fijamos en los máximos favoritos al Balón de Oro, está Michael [Olise], jugadores que llegaron a la final de la Champions League y yo", puntualizó de los posibles ganadores.