Luis Díaz habló sobre la capitanía de la Selección Colombia en el Mundial 2026: claro mensaje a James Rodríguez

El extremo colombiano Luis Díaz, considerado uno de los mejores del mundo y ya consolidado en el fútbol de élite en Europa, aseguró que está en uno de sus mejores años para debutar con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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El guajiro, de 29 años de edad, asistirá a su primera cita mundialista después de sobresalir en su primera temporada en Bayern Múnich de Alemania, que llevó a que sea considerado uno de los mejores atacantes del mundo en un tridente de lujo con Michael Olise y Harry Kane.

“Está siendo uno de mis mejores años a nivel personal, a nivel futbolístico”, dijo Lucho Díaz en Bogotá. El Mundial 2026 le podría colocar en las primeras posiciones en la lista para el Balón de Oro. La cita mundialista empalma con un sobresaliente nivel en Europa.

Luis Díaz vuelve a ser titular en un partido decisivo para el Bayern. Foto: Getty Images

“Llegó un momento increíble para lo que siempre soñé, que es dejar en alto a nuestra selección”, agregó el guajiro.

Luis Díaz y James Rodríguez

Luis Díaz y el veterano volante ofensivo James Rodríguez son las figuras más destacadas de la lista de 26 jugadores dada a conocer por el seleccionador Néstor Lorenzo, quien ha estado en el ojo de las críticas por lo sucedido con Sebastián Villa.

James, de 34 años de edad y que disputará su tercer Mundial, tras los de Brasil 2014 y Rusia 2018, viene de un primer semestre de año en el que no logró destacar en el Minnesota United en la MLS y su falta de minutos es síntoma de preocupación en el país.

Ambos son los principales encargados de generar los goles para la 'Tricolor'. Foto: FIFA

En medio de la charla con periodistas, Luis Díaz hizo énfasis a James y pese a su paso lleno de dudas por la MLS, Lucho acepta su condición de escudero y respeta que James esté un escalón por encima en la Selección Colombia.

“El capitán sigue siendo James Rodríguez”, dijo Díaz con contundencia después de que la prensa lo comparara con el 10, que también está mentalizado en realizar un buen Mundial.

La Selección Colombia está encuadrado en el Grupo K del Mundial 2026, que se inicia en dos semanas, el 11 de junio, y concluye el 19 de julio.

La selección cafetera debuta en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá frente a Uzbekistán el 17 de junio y luego enfrentará a República Democrática de Congo y al Portugal de Cristiano Ronaldo.