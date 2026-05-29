¿Habrá restricción de parrillero para las elecciones de este fin de semana en Bogotá? Secretaría desmiente falso anuncio

Durante la tarde de este viernes, 29 de mayo de 2026, cientos de ciudadanos observaron en redes sociales la circulación de una imagen en la que se anunciaba la restricción de parrillero en la ciudad de Bogotá de cara a este fin de semana donde se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.

La restricción de parrillero en moto durante las elecciones presidenciales 2026: conoce las zonas del país que tendrán la medida

Ante ello, la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría de Movilidad, informó al público sobre la falsedad de esta imagen, señalando que en ningún momento la entidad aplicará esta medida mientras se lleva a cabo la jornada de votación este domingo, 31 de mayo.

“¡Falso! Esta imagen que está circulando no es cierta, este fin de semana no hay restricción para parrilleros de motocicletas”, comentó la Secretaría de Movilidad en su cuenta de X.

En la imagen que circuló en redes sociales se observan varios aspectos, entre ellos el horario “establecido” en el que comenzaría a aplicarse la restricción, así como los días de duración. Además, en la parte inferior de la pieza aparecían los logos tanto de la Alcaldía Mayor de Bogotá como de la Secretaría de Movilidad.

Esta última, en su publicación, marcó el centro de la imagen con un gran sello rojo de “falso”, indicando que la información que circulaba en redes sociales no era cierta.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía bogotana para que consulte cualquier información emitida por el Distrito a través de sus canales oficiales, por lo que aconsejaron no apoyarse en otros sitios que pueden resultar inseguros.

¿Qué medidas sí se van a aplicar en Bogotá durante el fin de semana?

A partir de las 6:00 p. m. del viernes 29 de mayo, la Alcaldía de Bogotá aplicó la medida de la ley seca, la cual prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas mientras se llevan a cabo las elecciones.

La Administración Distrital realizó esto al expedir el Decreto 191 del 28 de mayo de 2026 para establecer las medidas de seguridad pertinentes para que la jornada transcurra sin ningún inconveniente.

La medida en la capital permanecerá hasta las 12:00 p. m. del día lunes 1 de junio.

¿Qué zonas del país sí tendrán restricción de parrillero de moto?

Aunque varias de las ciudades de Colombia no van a aplicar la restricción de parrillero de moto, algunos municipios sí tendrán esta medida.

Uno de esos casos es en el municipio de Soacha, en donde la administración local estableció que la circulación de motocicletas con acompañante será limitada de manera temporal. La restricción solamente se aplicará el domingo 31 de mayo desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Otros municipios como Madrid, Amalfi, Sogamoso y Villanueva también confirmaron que aplicarán la restricción para parrilleros.