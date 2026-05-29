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Con esto salió Luis Díaz cuando le preguntaron por la final Junior vs. Nacional: no se calló

Fiel a su cariño por el cuadro tiburón, Luis Díaz dejó una colorida declaración que ya hace ruido tanto en los hinchas de Junior como en los de Atlético Nacional.

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Redacción Deportes
29 de mayo de 2026 a las 7:47 p. m.
Luis Díaz opinó sobre la gran final de la Liga BetPlay 2026-l entre Junior y Atlético Nacional.
Luis Díaz opinó sobre la gran final de la Liga BetPlay 2026-l entre Junior y Atlético Nacional. Foto: Izq: Colprensa - Jairo Cassiani / Der: Prensa Federación Colombiana de Fútbol.

Luis Díaz le hace fuerza al Junior de Barranquilla para que gane la gran final de la Liga BetPlay 2026-l. El guajiro habló con los medios de comunicación este viernes, 29 de mayo, y no se calló para dejar clara su postura de tiburón.

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Poco habló de Nacional, aunque cerró afirmando con un neutral “que gane el mejor”. Sin embargo, antes, explicó la importancia de que el cuadro barranquillero se meta a las rondas decisivas del balompié colombiano.

Luis Díaz: “Cuando ‘juju’ se mete así, es muy peligroso”

“Sí, total, finalísima. Son dos equipos muy grandes, los mejores del fútbol colombiano. Obviamente voy a estar ahí pendiente al ‘juju’. Yo sé que cuando el ‘juju’ se mete así es muy peligroso. Ojalá pueda salir campeón. Estaré siempre allí apoyándolos y no dejo de seguirlos”, arrancó afirmando Luis Díaz.

Y añadió: “Constantemente estoy viéndolos ahí en Europa, cuando puedo, y cuando no, bueno, les hago fuerza. Que gane el mejor”.

No es la primera vez que el guajiro expresa abiertamente su apoyo al Junior de Barranquilla. El tiempo que jugó allí, los títulos que consiguió y la cercana relación con los hinchas lo hacen un jugador importante para el club en el último tiempo.

Lucho fue uno de los dos jugadores que atendieron a la prensa, este viernes, en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. Estuvo acompañado de Johan Mojica, mientras de a poco van llegando a la capital de la República los 26 convocados al Mundial 2026.

Luis Díaz y una temporada top en Europa

Ahora, Lucho está en Techo afinando detalles junto a sus demás compañeros de La Tricolor. Sin embargo, el guairo es uno de los que más llega con ritmo a la concentración cafetera, pues acaba de tener una estelar temporada con Bayern Múnich.

Hay mucha expectativa por lo que pueda hacer Luis Díaz en su primer Mundial, pues está a tope y es considerado como uno de los mejores futbolistas del momento.

Luis Díaz ve de cerca la posibilidad de alzar la DFB Pokal con Bayern Múnich.
Bundesliga, Copa y Supercopa: Luis Díaz ganó todo con Bayern Múnich esta temporada. Foto: Getty Images

A nivel general, son días de alta intensidad en la Selección Colombia. El próximo lunes, 1 de junio, enfrentará en amistoso a Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Ya después, tomarán rumbo hacia Norteamérica.

Previo al debut ante Uzbekistán, el 17 junio, los cafeteros harán frente a Jordania en partido amistoso que se desarrollará en San Diego, Estados Unidos. Toda la expectativa está en que el combinado nacional haga un buen papel en la venidera cita orbital.