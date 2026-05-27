Luis Díaz, atento: Barcelona le roba un fichaje de lujo a Bayern Múnich por 92 millones de euros

Barcelona se entrometió en el camino del Bayern Múnich. De acuerdo a la prensa europea, el conjunto catalán tomó ventaja en las negociaciones por el fichaje de Anthony Gordon para la próxima temporada.

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El atacante británico venía sonando con fuerza para competirle a Luis Díaz en la banda izquierda del Bayern; sin embargo, su situación dio un giro drástico en cuestión de horas.

“El campeón español y los directivos del Newcastle están negociando los detalles del acuerdo, cuyo precio total, incluyendo variables, ronda los 80 millones de libras (92 millones de euros)“, informó el Daily Mail desde Inglaterra.

Bayern Múnich ya tenía un acuerdo en los términos personales con Anthony Gordon, pero no estaba dispuesto a alcanzar las cifras exigidas por Newcastle. Ese panorama le abrió la puerta al Barcelona, que contempla la posibilidad de depositar una alta suma de dinero por la ‘joya’ del fútbol inglés.

Anthony Gordon tiene deseos de salir de Newcastle. Foto: AFP

Anthony Gordon prefiere al Barcelona

El conjunto azulgrana tiene a su favor el deseo de Anthony Gordon, quien prefiere jugar en Camp Nou que en el Allianz Arena.

"El jugador está ansioso por unirse al Barcelona y está listo para aceptar si los clubes pueden llegar a un acuerdo. Barça en conversaciones oficiales con Newcastle desde anoche", apuntó Fabrizio Romano.

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Deco, director deportivo del Barcelona, ya se encuentra en Inglaterra para adelantar las últimas etapas del negocio por Gordon. “El jugador está entusiasmado con el traspaso, pero también hay más clubes interesados”, agregó Fabrizio.

Anthony Gordon está convocado al Mundial 2026 con la selección inglesa y la firma de su contrato solo podría darse hasta después de la cita orbital. Barcelona quiere acordar los términos del fichaje para que no se siga elevando su valor si tiene un buen desempeño bajo las órdenes de Thomas Tuchel.

Reacciones en Alemania

La prensa alemana también ha hecho un despliegue sobre la posible caída del negocio entre Bayern Múnich y Newcastle.

“Los términos personales están acordados con el Barcelona y el FC Bayern. Pero como siempre se ha informado, eso significa poco en el caso del Bayern porque aún no hay avances en las conversaciones con Newcastle sobre la tarifa de traspaso. También sigue siendo cuestionable si el Barcelona podrá permitirse el acuerdo“, apuntó Florian Plettenberg, periodista alemán de la cadena Sky Sports.

Bild, por su parte, apuntó: “El presidente del Barça, Joan Laporta, se ha puesto en contacto personalmente con el club y ha expresado su interés en el traspaso. Sin embargo, Gordon solo es considerado como plan B por el conjunto español. Su principal objetivo sigue siendo el fichaje definitivo del delantero Marcus Rashford”.