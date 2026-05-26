La reacción de Luis Díaz tras ser convocado a su primer Mundial: dejó promesa y conmovió

Luis Díaz usó sus redes sociales para escribir un sentido mensaje tras su convocatoria al Mundial 2026. Será la primera vez que el crack de la Selección Colombia juegue una cita orbital, lo que hace aún más grande la expectativa.

Luis Díaz deja atrás su temporada en Bayern Múnich y entra en modo Selección Colombia. Foto: Getty Images

Luis Díaz no se guardó nada y aclaró su estado físico de cara al Mundial 2026: “Uno se imagina muchas cosas”

Se trata de uno de los futbolistas que más despierta emoción de cara al Mundial 2026. Tras su brillante campaña con Bayern Múnich, donde fue figura y lo ganó todo en Alemania, ahora entra en modo Tricolor para el torneo.

Luis Díaz y su promesa de cara al Mundial 2026: “De mí siempre esperen entrega”

“El agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial“, arrancó escribiendo Lucho Díaz en su post de Instagram.

Y añadió: “No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad”.

Dentro de este proceso mundialista, Luis Díaz aportó a la Selección Colombia goles y destacadas actuaciones. Por ejemplo, fue el autor de los dos tantos con los que La Tricolor venció 2-1 a Brasil en Barranquilla, siendo el único triunfo hasta ahora en esta competencia.

“Gracias a mi familia, a todos los que siempre estuvieron, a los que creyeron en mí cuando apenas comenzaba, y a Dios por guiar cada paso de mi camino“, añadió la estrella del Bayern Múnich.

Y, finalmente, la promesa a todo el pueblo colombiano: “Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto”.

La Selección Colombia se prepara

Los 26 llamados por Néstor Lorenzo se preparan en Bogotá de cara al Mundial 2026. El lunes, 1 de junio, jugarán un partido despedida ante Costa Rica, en El Campín, y ya después entrarán tomarán rumbo hacia el torneo en Norteamérica.

El debut de la Selección Colombia será el próximo 17 de junio, ante Uzbekistán, por la primera fecha del grupo K. El compromiso se llevará a cabo en el estadio Ciudad de México y se trata de un duelo clave en las aspiraciones del cuadro cafetero.