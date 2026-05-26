Un total de 10 jugadores ya se encuentran en Bogotá alistando lo que será la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Néstor Lorenzo dio la lista final de 26 elegidos el pasado lunes, sin muchas sorpresas y dando continuidad a un grupo que ya tiene establecido.

Uno que es fijo en la zaga defensiva es Davinson Sánchez, quien milita en Galatasaray de Turquía, salió campeón y compartirá con Yerry Mina, Willer Ditta o Jhon Jáner Lucumí como pareja de centrales.

SEMANA le consultó este martes por dos temas, uno de ellos fue los elegidos por Néstor Lorenzo para la zona que este representa. Ditta fue la sorpresa y contra Mina cayeron críticas por pensarse que ya había cumplido un ciclo.

En la zona mixta que abrió la Federación Colombiana de Fútbol este martes en el estadio de Techo, ‘Dao’ fue certero al responder: “Lo que quisiera es lo que se dio... es estar en el grupo selecto y la felicidad es grandísima”.

Sánchez no se siente titular, tampoco elige a ninguno de sus compañeros como pareja predilecta: “El entrenador tomará decisiones, decidirá quién debe iniciar y quien no, incluyéndome”.

El inesperado destino al que iría Juan Fernando Quintero: en Argentina confirman su fin en River Plate

Casemiro declara su amor por una leyenda de la selección Colombia: “Impactó en mi infancia”

Tras haber sido ratificados entre los mundialistas de Colombia, este dio cuenta de cómo se sienten en la interna: “Estamos súper motivados de estar en una Copa del Mundo”.

Ante posibles críticas sobre la elección que hizo el entrenador, Sánchez pidió que se emita un mensaje de unión para lograr el objetivo final: “Tenemos como Selección tirar hacia el mismo lado. Como país debemos disfrutarlo y sacarlo adelante”.

Para Davinson es primordial que se vuelva a sentir el ambiente que hace dos años se dio cuando no habían dudas alrededor de la Tricolor en la Copa América de 2024.

Davinson Sánchez (centro) Carlos Cuesta (derecha) celebra en la semifinal de Copa América 2024. Foto: AFP

“Una de las cosas más lindas que yo viví fue la Copa América. Fuimos uno solo, con unión dentro y fuera de la cancha”, recordó.

Para cerrar, hizo hincapié en que no hay diferencias con la decisión del entrenador y solo anhelon lo mejor para la nación: “Esté quien esté vamos a tirarlo para adelante porqué es la única manera de sacarlo”.

Duelo contra Cristiano Ronaldo

A la hora de referirse a los rivales del grupo K del Mundial, una pregunta obligada era su concepto sobre Portugal, en el papel la más dura de la zona por tener a Cristiano Ronaldo rodeado de estrellas que militan en la élite.

“No hay que empezar a buscar cosas raras. Todos conocemos su poderío y viene compitiendo muy bien en el último tiempo”, reconoció del rival ante el que se verán el 27 de junio próximo.

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal. Foto: Getty Images

Lejos de amilanarse por el poderío de los lusos, rescató: “Competimos contra los mejores del mundo en Sudamérica”.

Hasta este 26 de mayo integran el grupo de convocados 10 hombres. Varias piezas importantes ya están, como es el caso de los tres arqueros (David Ospina, Álvaro Montero y Camilo Vargas), Richard Ríos, James Rodríguez, entre otros.

Uno de los últimos en llegar fue Santiago Arias desde Argentina. Para el domingo 31 de mayo, se espera que el grupo esté completo con miras al amistoso del lunes (1 de junio) ante Costa Rica en estadio El Campín.