Convocatoria de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo anunció sus 26 jugadores para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo presentó la lista oficial de convocados para el Mundial 2026, certamen en el que la Selección Colombia estará enfrentando a Uzbekistán, RD Congo y Portugal en el grupo K.

En total son 26 jugadores que quedarán inscritos en el registro de la Fifa y podrán ser reemplazados (por lesión o enfermedad) hasta un día antes del debut en la Copa del Mundo.

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia:

Porteros : Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional).

: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional). Defensores : Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca) y Deiver Machado (Nantes).

: Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca) y Deiver Machado (Nantes). Mediocampistas : Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystala Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) y Jaminton Campaz (Rosario Central).

: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystala Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) y Jaminton Campaz (Rosario Central). Delanteros: Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Javier Suárez (Sporting CP), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) y Jhon Córdoba (Krasnodar).

Próximos partidos de la Selección Colombia

La concentración se estará llevando a cabo en Bogotá hasta el próximo 1 de junio, cuando se dispute el partido amistoso de despedida frente a Costa Rica en el Estadio El Campín.

Unos días antes del debut mundialista, la Tricolor enfrentará a Jordania. Ese duelo está programado para el día 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego (California).

El primer rival de Colombia en el Mundial 2026 será Uzbekistán, luego se verá las caras contra RD Congo y, por último, enfrentará a Portugal en un duelo que agotó toda la boletería dispuesta por la Fifa.

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Las fechas y horarios de los partidos son:

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - 9:00 p. m.

Uzbekistán vs. Colombia - 9:00 p. m. 23 de junio: Colombia vs. RD Congo - 9:00 p. m.

Colombia vs. RD Congo - 9:00 p. m. 27 de junio: Colombia vs. Portugal - 6:30 p. m.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Declaraciones de Néstor Lorenzo

En rueda de prensa, antes de leer la lista, Néstor Lorenzo envió un mensaje para aquellos que quedaron fuera de la convocatoria y tendrán que ver el Mundial 2026 en TV.

“Quiero agradecer a todos los muchachos que fueron parte del proceso, y también agradecer a los que no fueron parte, pero que siempre estuvieron alzando la barra del rendimiento para que la Selección sea un lugar realmente competitivo”, señaló.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia Foto: Getty Images via AFP

Las principales sorpresas de la convocatoria fueron el defensor Willer Ditta (Cruz Azul) y el mediocampista Kevin Castaño (River Plate), sumado a la ausencia de Rafael Santos Borré (Internacional de Porto Alegre).

El resto hace parte de la columna vertebral que Lorenzo ha defendido desde su llegada. “Hay jugadores que conocemos muy bien, que han estado mucho tiempo”, declaró.

“Un poco todo, todos los aspectos que evaluamos, tanto en el rendimiento como en lo personal y en la participación que han tenido en el proceso. Para nosotros es muy importante”, explicó.

Néstor Lorenzo reveló que la demora para entregar la lista de convocados se debió al final de las competencias en Europa y a la planificación que habían hecho para los entrenamientos.