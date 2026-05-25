Canal y hora para ver la convocatoria de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo dará la lista

La espera terminó para los hinchas de la Selección Colombia. Este lunes se conocerá la convocatoria de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026.

Néstor Lorenzo citó a una rueda de prensa que empezará sobre las 11:45 de la mañana y se extenderá por casi una hora mientras responde preguntas de los medios de comunicación.

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La transmisión oficial es totalmente gratuita y estará disponible en el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Aunque varios jugadores ya vienen entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico, la concentración formal para el Mundial 2026 inicia este mismo lunes en Bogotá.

James Rodríguez lidera el grupo que llegó a la capital y a él se sumarán varios referentes de la Tricolor en el transcurso de la semana. David Ospina es otro de los nombres confirmados para la concentración, luego de despedirse de la hinchada de Atlético Nacional el pasado sábado.

De 55 a 26 convocados

Cabe recordar que hace un par de semanas hubo otra rueda de prensa en la que Néstor Lorenzo mencionó los 55 nombres incluidos en la prelista.

De ahí saldrán los 26 convocados que serán inscritos nate el registro de la FIFA. En caso de lesiones o problemas de última hora, Lorenzo puede reemplazar jugadores hasta 24 horas antes del primer partido frente a Uzbekistán.

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La columna vertebral de la Tricolor lleva establecida desde la Copa América de 2024 y el cuerpo técnico solo ha cambiado algunas piezas.

No se esperan grandes sorpresas en la convocatoria de Lorenzo, sin embargo, hay varias dudas por despejar sobre nombres como el de Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán.

Se resuelve el caso de Sebastián Villa

El país está dividido entre aquellos que quieren darles una oportunidad por su calidad futbolística y los que aseguran que el tren de la Selección Colombia ya les pasó hace rato.

Villa viene desempeñando un buen papel con la camiseta de Independiente Rivadavia, pero lo persigue la sombra de los líos judiciales que afrontó en Argentina. Aunque esas causas ya hacen parte del pasado, lo alejaron de la Tricolor en todo lo que lleva el proceso de Lorenzo.

Pero el atacante antioqueño regresó al radar este año y en los últimos días se dijo que viajaría a Colombia para unirse a los entrenamientos, algo que generó polémica entre aficionados, periodistas y exjugadores.

Sebastián Villa aseguró que su sueño es volver a vestir la camiseta amarilla y explicó que ya está libre de denuncias ante la justicia argentina. Lorenzo habló en buenos términos del jugador, que es conocido por su velocidad y desequilibrio con la pelota en los pies.