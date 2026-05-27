Los requisitos para aplicar al nuevo beneficio de vehículos: así funcionará la financiación fácil para conductores de plataformas

En Colombia, miles de personas se dedican a conducir vehículos en plataformas de transporte. Por esta razón, la fintech Alta, Auteco y DiDi se unieron para ayudar a más colombianos a adquirir su vehículo propio.

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La iniciativa conjunta tiene como objetivo ampliar el acceso a vehículos eléctricos para conductores de aplicaciones móviles. Con esto, pretenden impulsar el sistema de transporte urbano con soluciones que combinan financiamiento, tecnología y vehículos adaptados para el trabajo diario.

DiDi señaló que el 67 % de los conductores que trabajan en estas plataformas consideran que esta es su actividad principal o su única fuente de ingresos. La alianza de las tres empresas aumentará la flota disponible y verificará que tenga menos emisiones.

Cada una de las compañías aportará al proyecto. Alta es especializada en financiación y ayudará a los interesados a acceder a un crédito. Auteco será el encargado de ofrecer los vehículos eléctricos, específicos para recorridos en zonas urbanas.

Por su parte, DiDi pondrá la plataforma de transporte para que los conductores se conecten y puedan generar ingresos a través de la aplicación móvil.

Los conductores de aplicaciones de transporte han aumentado en los últimos años en Colombia. Foto: Getty Images

Financiación de vehículos eléctricos

La fintech Alta, que combina servicios financieros con tecnología, ya tiene más de 1.500 taxis financiados que circulan por las vías de Bogotá y operan con la plataforma de DiDi.

Este año, esperan adicionar 200 vehículos más a la flota y para 2030 tienen el objetivo de que más de 15.000 personas compren su vehículo con la financiación de la compañía.

El crédito para taxis que ofrecen, por ejemplo, incluye vehículos nuevos o usados con una financiación del 70% del valor del taxi y el cupo con plazos de hasta 72 meses.

Los que desean comprar motos para trabajar pueden adquirirla con Alta por 225.000 semanales o cuotas de 34.000 diarias que pueden ser pagadas con lo trabajado en la aplicación.

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De esta manera, la fintech busca ofrecer oportunidades económicas y al mismo tiempo impulsar el uso de vehículos para el trabajo con plataformas tecnológicas.

Por su lado, DiDi aseguró que acompañará el proceso de los conductores para que utilicen la plataforma con opciones de transporte eficientes y asequibles.

Los que estén interesados en hacer parte de la iniciativa deben ponerse en contacto con Alta para que inicie el proceso de financiación. Estos mostrarán el portafolio disponible y podrán empezar el proceso.