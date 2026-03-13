Cambios en las aplicaciones de transporte tras aprobación de proyecto en el Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá aprobó en sesión plenaria del 12 de marzo de 2026 un proyecto de acuerdo que establece nuevos lineamientos de seguridad ciudadana para el uso de plataformas digitales de transporte en la capital del país.

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La iniciativa impulsada por la concejal Cristina Calderón Restrepo, del Nuevo Liberalismo, busca reforzar la protección de usuarios y conductores frente a riesgos como suplantación de identidad, fraudes y delitos durante los viajes.

Esta propuesta de la concejala surge en medio del crecimiento de estos servicios en la ciudad y de los debates sobre su regulación.

A pesar de que las plataformas como Uber, Didi o Cabify no tienen un marco legal para su operatividad, el proyecto se enfoca en establecer estándares de seguridad tecnológica y coordinación institucional, sin intervenir directamente en la regulación del transporte.

¿Cuáles son las nuevas medidas?

Fortalecimiento de sistemas de geolocalización y monitoreo en tiempo real durante los trayectos.

Implementación de botones de emergencia o alertas rápidas para que conductores y pasajeros puedan reportar incidentes.

Verificación digital más robusta de identidad para evitar suplantaciones de usuarios o conductores.

Interoperabilidad tecnológica entre las plataformas y entidades distritales para responder con mayor rapidez a incidentes.

Protección frente a fraudes electrónicos, incluidos mecanismos para evitar vulnerabilidades en sistemas como códigos QR o tecnologías NFC.

El proyecto también reconoce que las plataformas tienen una responsabilidad compartida en la seguridad del servicio, debido al control tecnológico que ejercen sobre las operaciones y los datos de los usuarios.

El debate

Durante la sesión, la concejala Calderón explicó que millones de usuarios utilizan aplicaciones de transporte en Colombia, por lo que es necesario actualizar los protocolos de seguridad y aprovechar tecnologías digitales para prevenir delitos.

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Aunque el proyecto fue aprobado, algunos concejales plantearon observaciones sobre su alcance y sobre la necesidad de evitar una regulación excesiva.

Concejales como Julián Forero advirtieron que cualquier medida relacionada con movilidad y plataformas debe equilibrar la seguridad con la libertad de los usuarios para elegir su medio de transporte.

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Otros concejales señalaron que el proyecto es positivo porque reconoce la realidad del mercado de transporte digital, pero insistieron en que el Congreso y el Gobierno nacional siguen siendo las autoridades responsables de definir el marco legal del servicio.

Sin embargo, el debate sobre la regulación de estas plataformas continúa abierto en Colombia, donde aún no existe una legislación definitiva que establezca su funcionamiento frente al transporte tradicional.